Как не платить за кредит мужа при разводе
Адвокат и ведущая социального реалити «Заступницы» на телеканале «ЧЕ!» Ольга Митрофанова рассказывает, как делят долги экс-супруги.
Обычно при разводе пополам делят квартиру, машину и накопленные средства. Но многие забывают, что при расторжении брака на двоих приходится делить еще и долги. Обязаны ли супруги выплачивать кредиты за свою вторую половинку? Как делят долги при разводе и можно ли их вообще не платить?
Семейный кодекс гласит: кредиты, взятые в период брака, являются общими для мужа и жены. Следовательно, при разводе делятся на двоих в равных частях. Но только в том случае, если деньги были взяты с согласия второй половины и на общие цели. В каких случаях супруги должны платить по долгам друг друга?
- Кредит на семенные цели: на ремонт, покупку техники или образование ребенка;
- Супруг по кредитному договору выступает поручителем или созаемщиком, а, значит, знали о взятом долге;
- После вступления в наследство. Наследник вместе с деньгами получает еще и долговые обязательства. При отказе от наследства по долгам платить не придется;
- Супруг является собственником заложенного имущества.
Для суда имеет значение время оформления кредита, информированность о нем и его предназначение.
Время
В данном случае мы рассматриваем обязательства оформленные только во время брака. Если мужчина на момент регистрации брака уже имеет кредит, то он с ним и остается. В этом случае жене не придется при разводе брать на себя часть выплат.
Информированность
Чтобы назвать кредит «общим» — необходимо сначала доказать доказать, что второй супруг знал о долге. Если кредит взят в тайне и на свои личные цели, то такое долговое обязательство нельзя разделить при разводе.
Предназначение
Отпуск, ремонт или расширение жилплощади — считаются семейными целями. Не важно, на кого оформлен такой долг: при разводе обязанности поделятся между супругами. По кредиту мужа на дорогую удочку или гитару жене платить не придется.
3 совета от адвоката
Совет №1
После официальной регистрации отношений оформите брачный договор. Важно подробно описать имущественные отношения между вами: кто и чем владеет, на что претендует, кто выплачивает долги. Укажите, что ответственность по кредитам должна наступать только в пределах имущества, принадлежащего каждому из супругов. При недостаточности дохода кредиторы будут не вправе претендовать на квартиру, машину или дом другого супруга.
Совет №2
Не соглашайтесь быть заемщиком или поручителем по кредитам, с которым вы не согласны. В противном случае отказаться от выплат не получится. Узнав, что муж хочет взять деньги в долг, звоните в банк или в письменном виде сообщайте о своем несогласии.
Совет №3
Сохраняйте чеки, квитанции, договоры — на покупки или оплату услуг. С помощью этих документов можно подтвердить цель трат в семье.