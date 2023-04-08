Ветврач Галкин: у кошки должна быть когтеточка

Сколько у питомцев хозяев, столько у них и мнений насчёт того, нужно ли подстричь кошке когти. По идее, питомец и сам может разобраться с этим вопросом, но у него это получается не всегда. Поэтому дело остаётся за человеком.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Главное здесь — следить за состоянием ноготков вашего любимца. Стоит ли подстригать ему когти и чем опасно не следить за ними, рассказал News.ru ветеринар Богдан Галкин.

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Когда стричь когти кошке

Стричь когти нужно, если кошка по каким-либо причинам не может справиться с ними сама. Для этого важно следить за состоянием коготков. Дело в том, что очень длинные когти опасны и для животного, и для его хозяина. Они могут вырасти так, что начнут впиваться в подушечки лап и причинять боль при ходьбе. Плюс от очень острых когтей может пострадать и хозяин.

Когтеточка

Помощником питомцу может стать когтеточка. Она должна обязательно быть дома, так как с ней кошка может самостоятельно ухаживать за собой, ведь рост когтей у кошек не прекращается. Но ей сначала нужно заинтересовать питомца.

Зачем кошке когти

Они препятствуют скольжению, помогают карабкаться по деревьям, защищаться от врагов, метить территорию, охотиться и прочее.

Когда в первый раз стричь когти кошке

Ногтевая пластина у кота формируется к шести месяцам. Но начинать ухаживать за коготками важно ещё раньше — сначала когти очень мягкие и тонкие, но уже через 1,5–2 месяца они становятся более плотными, острыми и уже отрастают настолько, что могут поцарапать.

Ветеринары рекомендуют стричь когти не раньше 15-й недели жизни котёнка. Во-первых, тогда они уже довольно плотные и не будут растрескиваться во время стрижки. А во-вторых, именно в раннем возрасте животные быстрее привыкают к гигиеническому уходу.

Как стричь когти кошке