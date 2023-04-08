Составлен список вещей, которые опасно часто покупать

Экологические проблемы выходят на первый план во всем мире. И будут обостряться все больше, если каждый человек не научится заботиться о том, что нас окружает. Один из способов улучшить экологическую ситуацию - разумное потребление.

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Чем меньше вещей отправляется на свалку, тем меньше отходов, которые могут загрязнять почву, воду, атмосферу. А многие материалы вообще не разлагаются и не подлежат переработке. Поэтому единственный способ помочь природе - снизить потребление товаров с их содержанием.

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Список вещей, которые лучше не покупать, по крайней мере, часто, для "Российской газеты" составила директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова.

Пуховики

Несмотря на то, что зоозащитники активно пропагандируют отказ от натурального меха и замену его синтетическими пуховиками, этого делать не надо, настаивает эксперт. И советует не путать зоозащитников и экоактивистов. Любой природоохранник знает, что натуральный мех наносит природе гораздо меньше ущерба природе, чем синтетика.

Во-первых, она не разлагается и не поддается переработке. Во-вторых, при стирке таких вещей активно выделяется микропластик, который вместе со сточными водами попадает в почву и водоемы. Он отравляет животных, рыб и может представлять опасность для человека.

Поэтому, если вы предпочитаете синтетические куртки и пуховики, то хотя бы пользуйтесь одной вещью в течение нескольких лет, а не покупайте каждый сезон новую.

Джинсы и импортная одежда

Теперь о джинсах. На их производство, напоминает Ольга Лакустова, тратится очень большое количество воды. Также легкая промышленность оставляет заметный углеродный след. И он кратно увеличивается, если одежду привозят из других стран. Чем они дальше находятся, тем больше CO₂ выделяется в процессе транспортировки.

Поэтому, с точки зрения экологичности, стоит не только пересмотреть подход к формированию своего гардероба в сторону сокращения количества вещей, но отдавать предпочтение отечественным производителям, которые шьют вещи на российских фабриках.

Обувь из искусственной кожи

Причина здесь та же, что и с зимними куртками. Искусственная кожа - синтетический материал, который содержит микроплатик. И она точно также во многих случаях не разлагается. В отличие от натуральной, которая полностью разлагается в течение 30-50 лет.

Косметика

Даже косметическая продукция сейчас содержит частички микропластика, информирует Ольга Лакустова, особенно это касается различных скрабов.

Перед тем, как покупать косметику, советует эксперт, надо очень внимательно изучать состав и выбирать то, что преимущественно содержит натуральные компоненты.

Косметика не является вещью первой необходимости, значит, ее использование можно безболезненно сократить. Многие женщины привыкли иметь большое количество различных декоративных баночек, тюбиков и так далее. "Но так ли они вам нужны, если ты ежедневно пользуешься одним и тем же кремом и, по сути, используешь один и тот же набор декоративной косметики?", - задает вопрос эколог.

И настоятельно советует провести ревизию в своей косметичке, чтобы определить, чем вы действительно пользуетесь, а что лежит просто так. И в будущем покупать только то, что необходимо. Таким образом удастся сократить вред, который мы ежедневно наносим природе и сэкономить ощутимую сумму денег.

Мясо и молочные продукты

Сельское хозяйство оставляет около 30% углеродного следа на планете. Большая его часть приходится на животноводство.

"Но для того, чтобы снизить нагрузку на природу, не надо становиться вегетарианцами, - объясняет Ольга Лакустова. - Можно отказаться лишь от избыточного потребления мяса и молочных продуктов. Например, есть мясо не каждый день, а 3-4 раза в неделю. К тому же, медики во всем мире утверждают, что это правильный и рациональный подход к питанию, который способствует оздоровлению организма".

Продукты питания про запас

Многие ли подсчитывали, действительно ли они съедают все, что было куплено про запас? Как показывает статистика, авторитетно заявляет эксперт, в 90% случаев часть таких продуктов отправляется в мусорное ведро. Не исключение даже крупы и макароны.

"Мы ежедневно выбрасываем то, что не успели съесть, то, что больше не хотим есть, то, что испортилось из-за длительного хранения и так далее. Если подойти к этому вопросу рационально, - предлагает Ольга Лакустова, - можно и природе помочь, и семейный бюджет поддержать".

Электроника

Очень часто мы обновляем технику и электронику не потому, что она перестает работать, а потому что надоела, появились модели с дополнительными функциями и так далее.

Но многие ли из нас задумывались, куда отправляется б/у техника после того, как перестает быть вам нужна? "Часть, несомненно, разбирают на запчасти, - отвечает эксперт, - а часть отправляется на свалки, где будет лежать и не разлагаться сотнями лет.

Пластиковая посуда и одноразовые вещи

Пластик - настоящая проблема нашего века. Он есть везде и повсюду в огромных количествах. В России в данный момент перерабатывается только 30% такого пластика и то, при определенных условиях. Остальное отправляется на свалки, где будет разлагаться как минимум 100-200 лет.

"Вещи из пластика окупают свой экологический вред только в том случае, если ими пользоваться в течение 15-20 лет, - говорит эксперт. - Но никто не пользуется ими столько времени, потому что они просто не предназначены для этого".