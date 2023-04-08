Способы использования пищевой соды в домашних условиях

Мытье стекол, дезинфекция ванной, удаление неприятного запаха с обивки или придание блеска серебру - вот некоторые из наиболее распространенных способов использования пищевой соды, которые вы можете применить на практике в своем собственном доме.

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Использование пищевой соды - один из самых эффективных способов очистки и дезинфекции вашего дома. Наверняка вы уже знаете некоторые из ее наиболее частых применений. Мебель, ванная, микроволновая печь, обивка или серебро - это лишь некоторые из примеров того, где вы можете применить этот простой, универсальный и очень недорогой продукт.

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Что можно очистить пищевой содой?

Ну, практически все. При применении не забудьте принять ряд мер предосторожности, например, надеть перчатки.

Как очистить поверхности пищевой содой?

Пищевая сода - это быстрый и простой способ тщательно очистить поверхности кухни или ванной. Нанесите ее на слегка увлажненную губку для мытья посуды и протрите поверхность, о которой идет речь. Чтобы она оставалась безупречной и блестящей, ее следует очень хорошо промыть и тщательно высушить.

Для более тщательной очистки смешайте немного пищевой соды со средством для мытья посуды, нанесите его на то, что хотите очистить, и оставьте на 5 минут. Затем выполните описанные выше действия.

Очистка серебра

Пищевая сода - лучший помощник для быстрого удаления этого очень неприятного черного налета, который появляется на серебре. Вам просто нужно приготовить пасту и наносить ее осторожно, особенно если на деталях есть какие-либо отложения или другие материалы.

Добавляйте воду понемногу в ¼ стакана пищевой соды, пока не получите однородную пасту. Наносите ее непосредственно на предметы, которые хотите очистить, используя мягкую салфетку, настаивая на самых сложных участках.

Если вы видите, что на поверхности остались загрязнения, оставьте средство на несколько минут, а затем смойте теплой водой.

Очистка золота

Золотые украшения, которые вы не носите, заслуживают того, чтобы за ними ухаживали, чтобы оставаться красивыми.

Приготовьте пасту из небольшого количества лимонного сока и двух столовых ложек пищевой соды. Дайте ей настояться и используйте мягкую зубную щетку. Тщательно промойте водой, настаивая на выступах или углублениях, так как пищевая сода имеет тенденцию прилипать в самых труднодоступных местах.

Садовая мебель

Садовая мебель или мебель для небольших террас страдают от самых разных погодных условий. Чтобы освежить их и сохранить в хорошем состоянии, вы можете очистить их, смешав ¼ стакана пищевой соды с ¼ стакана теплой воды. Растворите и используйте губку для мытья посуды, чтобы получить доступ к более сложным участкам, таким как нижняя часть стульев или стола. Хорошо промойте и высушите.

Мытье полов

Пищевая сода также используется в качестве чистящего средства для керамических полов (но не покрытых воском), поскольку удаляет грязь, не царапая и не оставляя следов. Добавьте ¼ стакана пищевой соды в ведро с теплой водой и протрите пол. Промойте и дайте высохнуть.

Чистка ковров

Пищевая сода идеально подходит для очистки всего, что нельзя стирать водой, например, большинства ковров. Кроме того, вы избавите их от неприятного неприятного запаха, который они накапливают.Это проще, чем кажется. Посыпьте пищевую соду на ковер и оставьте на полчаса, чтобы она впитала грязь и неприятные запахи. В завершение пропылесосьте ее, чтобы она оставалась безупречной.

Чистка обивки дивана

Попробуйте очистить ее пищевой содой, которая, помимо очистки, она дезинфицирует и удаляет неприятный запах с обивки. Посыпьте пищевую соду по всей поверхности, уделяя особое внимание швам и другим труднодоступным местам. Оставьте на 30 минут и удалите пылесосом.

Чистка матраса

Матрас - одна из проблемных зон в спальне, и поэтому его гигиена должна быть предельно строгой. Посыпать. Чтобы почистить матрас, посыпьте его пищевой содой и оставьте на несколько часов. Это лучший способ нейтрализовать пот и другие запахи. Пылесосить. Пропылесосьте ее, чтобы удалить пищевую соду, и подождите еще некоторое время, прежде чем заправлять постель заново, так как матрасу нужно время, чтобы испарилась вся скопившаяся влага.

Мусорное ведро

Когда вы внезапно чувствуете неприятный запах дома и задаетесь вопросом, откуда исходит этот запах, ответ обычно кроется в мусорном ведре. Посыпьте пищевую соду на дно ведра, и она впитает неприятные запахи.Кроме того, вы должны периодически мыть его со средством для мытья посуды (к примеру) и губкой.

Ванная комната

Ванная комната - идеальная питательная среда для всех микробов в мире. Но успокойся, пищевая сода поможет тебе в этой борьбе.Вам понадобится 500 мл воды, 2 столовые ложки пищевой соды и ½ стакана белого уксуса. Перемешивайте в течение нескольких минут, пока не исчезнет шипучий эффект, и вы можете приступить к процессу очистки. Нанесите, почистите, промойте и высушите.

Холодильник

Протрите холодильник и морозильную камеру изнутри и снаружи тканью, смоченной в смеси пищевой соды и воды. Хорошо осветляет и лучше сушит. Разве неприятные запахи не исчезают? Оставьте в холодильнике емкость с горсткой пищевой соды, и все готово!

Духовка

Для очистки духовки вам понадобится 90 г пищевой соды (полстакана) и теплая вода. Не кладите все сразу, а лучше начните с двух столовых ложек и добавляйте по мере возможности. Идея состоит в том, чтобы получилась густая паста, которую можно наносить на различные компоненты. Выньте противень и решетку из духовки. Протрите внутреннюю часть насухо губкой для удаления остатков. Нанесите пасту на внутреннюю поверхность с помощью кисти, не касаясь резистора или решетки вентилятора. Оставьте на 12 часов. Соскребите сухую пасту губкой для мытья посуды и смойте с помощью тампона, настаивая на труднодоступных местах.

Микроволновая печь