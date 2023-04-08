Кроме редиса: что еще можно посадить в теплицу в апреле

В большинстве регионов России сажать что бы то ни было в открытый грунт в апреле еще рано. Но вот в теплице уже вполне можно выращивать некоторые культуры.

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"Рамблер" рассказывает, что можно посадить в открытый грунт в апреле, если у вас есть теплица.

Редис

Для нормального роста и развития редису нужен относительно короткий световой день. Поэтому весна и конец лета - идеальное время для посева этой овощной культуры. Редис выдерживает понижение температуры до минус двух градусов, поэтому в теплице ему будет вполне хорошо.

Дайкон

Это ближайший родственник редиса, только гораздо крупнее. Сажайте в то же время, что и редис, и ухаживайте за ним также.

Капуста пак-чой

Другое название - бок-чой. Это капуста, хотя в отличие от привычной белокочанной, она не образует кочана. Плотные, сочные, хрустящие листья формируют розетку. Можно просто есть в свежем в виде в качестве закуски, а можно готовить салаты. Не боится морозов до минус четырех градусов.

Листовые салаты

Вообще любые! Начинайте сажать прямо сейчас, сначала в теплицах, а потом на грядках. Салаты быстро растут и также быстро съедаются. Поэтому срывать их нужно, как можно быстрее, чтобы освободить место для следующих посевов.

Белокочанная капуста

Чтобы н занимать место в доме, белокочанную капусту на рассаду можно посеять в теплице. Она успеет вырасти до того момента, как в теплицу нужно будет будет сажать более теплолюбивые помидоры, огурцы, томаты, баклажаны и перец.

Всевозможная зелень