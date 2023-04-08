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2 часа назад

Способы зрительно увеличить ванную комнату без ремонта: советы дизайнера

Провинция.ру

При помощи грамотного дизайна можно сделать даже совсем маленькую ванную чуть просторнее. Сложите все аксессуары в закрытые коробки и в шкаф. Избавление от визуального шума в виде разномастных бутылочек и баночек разгружает интерьер. Если есть корзина для белья – сделайте для нее крышку, косметику уберите в органайзеры.

Способы зрительно увеличить ванную комнату без ремонта: советы дизайнера
Фото: UnsplashUnsplash

Используйте пастельные тона

Яркий и контрастный текстиль визуально уменьшает пространство. Подберите ткани с мелким, едва заметным рисунком и светлого тона.

Откажитесь от коврика на полу

Он разбивает поверхность на отдельные зоны. Однако этот прием подходит, только если у вас в ванной теплые полы. В противном случае – положите большой коврик, закрывающий почти все пространство пола.

Обеспечьте яркое освещение

Вкрутите в плафоны более яркие лампочки, добавьте напольное бра и купите зеркало с подсветкой. Также можно дополнительно подсветить полочки или зеркало, если есть свободная розетка для LED-ленты.

Замените шторку на ванне прозрачным экраном

Он прекрасно защищает от брызг, не становится источником плесени или грибка, а самое главное — не делает помещение зрительно меньше, чем оно есть.

Дом и сад,
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