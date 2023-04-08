Способы зрительно увеличить ванную комнату без ремонта: советы дизайнера

При помощи грамотного дизайна можно сделать даже совсем маленькую ванную чуть просторнее. Сложите все аксессуары в закрытые коробки и в шкаф. Избавление от визуального шума в виде разномастных бутылочек и баночек разгружает интерьер. Если есть корзина для белья – сделайте для нее крышку, косметику уберите в органайзеры.
Яркий и контрастный текстиль визуально уменьшает пространство. Подберите ткани с мелким, едва заметным рисунком и светлого тона.
Он разбивает поверхность на отдельные зоны. Однако этот прием подходит, только если у вас в ванной теплые полы. В противном случае – положите большой коврик, закрывающий почти все пространство пола.
Вкрутите в плафоны более яркие лампочки, добавьте напольное бра и купите зеркало с подсветкой. Также можно дополнительно подсветить полочки или зеркало, если есть свободная розетка для LED-ленты.
Он прекрасно защищает от брызг, не становится источником плесени или грибка, а самое главное — не делает помещение зрительно меньше, чем оно есть.