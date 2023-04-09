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3 часа назад

Дачный эксперт рассказал, чем поливать рассаду

Секрет Фирмы

Дачный эксперт Чаплин: рассаду лучше поливать талой или дождевой водой. Но такая бывает под рукой не всегда, а овощи поливать нужно регулярно, поэтому специалист и глава Союза дачников Подмосковья рассказал, как можно добиться наиболее безопасной и полезной для рассады воды. Для этого в неё придётся добавить что-то, например торфяную таблетку.

Дачный эксперт рассказал, чем поливать рассаду
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Никиты Чаплина, для овощей идеально подходит кисловатая вода и её сделать можно с помощью различных добавок. Например, можно в 10 л добавить одну торфяную таблетку или 1 г лимонной кислоты. Для цветов в период цветения в воду лучше наливать раствор азота, фосфора и калия.

Отдельной темой идёт смягчение воды. Обычно это делают с помощью столового или яблочного уксуса, на литр воды хватит десять капель. Вместо уксуса можно добавить 3 г древесной золы на литр воды или 100 г свежего торфа на 10 л. Но если нет уверенности насчет жёсткости воды, то лучше вообще ничего не добавлять, подчеркнул эксперт Чаплин.

Он напомнил в разговоре с News.ru, что поливать нужно в определённое время, утром или вечером, но ни в коем случае не в жаркое время. Иначе можно легко погубить всю рассаду.

Сейчас как раз начался дачный сезон, и многие ослики-огородники рванули на участок, чтобы высадить рассаду в грунт. Однако Россия — страна большая, и не всем климат позволяет сажать овощи и зелень под открытым небом. Для таких ребят специалист предложил решение — построить тепличку. Однако это делать тоже нужно по уму. О том, какие материалы лучше использовать, где её устанавливать и на какие моменты стоит обратить внимание, читайте в этом материале.

Дом и сад,Никита Чаплин,
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