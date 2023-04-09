$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Раскрыт правильный способ чистки стиральной машины

Lenta.ru

Эксперт по бытовой технике в интернет-магазине электроприборов AO.com Саймон Экстон раскрыл правильный способ чистки стиральной машины. Его комментарий приводит Express.

Раскрыт правильный способ чистки стиральной машины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседник издания отметил, что данная процедура включает в себя три шага. Во-первых, следует подвергнуть глубокой очистке отсек для моющего средства, для чего потребуется замочить его в горячей мыльной воде и потереть. Во-вторых, необходимо распылить белый винный уксус на поверхность барабана и протереть его тряпкой, что поможет избавиться от микробов, неприятного запаха, накипи, а также грязи и жира.

Третий пункт заключается в том, чтобы помыть люк, резиновую манжету, корпус и фильтр устройства, добавил специалист. При этом последний следует извлечь согласно инструкции к прибору.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий