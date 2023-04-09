Раскрыт правильный способ чистки стиральной машины

Собеседник издания отметил, что данная процедура включает в себя три шага. Во-первых, следует подвергнуть глубокой очистке отсек для моющего средства, для чего потребуется замочить его в горячей мыльной воде и потереть. Во-вторых, необходимо распылить белый винный уксус на поверхность барабана и протереть его тряпкой, что поможет избавиться от микробов, неприятного запаха, накипи, а также грязи и жира.