Чем самодельные пакеты для рассады лучше, чем покупные

При обилии тары для рассады в магазинах, всевозможных пищевых лотков и лоточков с крышечками и без, разнообразных баночек, разнокалиберных стаканчиков, кассет и пакетов разного объема — емкости из молочных пакетов, возможно, не очень актуальны для значительной части садоводов. Особенно если учесть, что покупные пакеты для рассады очень многим «не зашли». А тут еще самодельные из молочных пакетов!

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Поэтому сначала постараюсь показать отличие самодельных пакетных стаканов от покупных.

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В исходном сложенном состоянии очень похожи. У покупных, кроме дренажных отверстий, сделаны еще отверстия для доступа воздуха к корням. Не знаю насколько это улучшает аэрацию, но грунт через них периодически высыпается. А вот в разложенном виде при наполнении грунтом заметно отличаются.

неоправданно большой объем грунта;

слишком расширенная «гуляющая» форма, особенно при дальнейшем увеличении объема за счет отворота края (манжеты);

сложность с поддержанием необходимой влажности, и, как следствие, замокание грунта, серьезные (иногда губительные) заболевания (черная ножка, корневые гнили и т.п.) нерациональное использование площади (на полке уместится меньше рассады). При одинаковой высоте, необходимой для заглубления вытянувшейся при неравномерных всходах рассады томатов, емкость из покупного пакета заметно шире, а это:

Два года назад я потеряла значительную часть рассады томатов, высаженной в такие пакеты.

Самодельные пакетные стаканы большинства этих недостатков лишены. Они плотнее и компактнее. Конечно, высокие тетрапаковские пакеты, возможно, практичнее и привлекательнее, но при посадке в них рассады на вырост, с досыпанием земли, для растений на какое-то время (пока не вытянутся за пределы пакета) ухудшается освещенность и проветривание.

Самодельный пакетный стакан растет вместе с рассадой за счет постепенного отгибания манжеты.

Для примера отогнула больше, чтобы видна была перспектива роста пакета. Причем увеличивать высоту можно индивидуально для каждого растения, исходя из силы его роста, что невозможно в пластиковых емкостях. Для удобства при формировании пакетного стакана каждый манжетный отворот надо делать не более 2-3 см. При высадке рассады на постоянное место пакет можно разрезать и утилизировать. Мы и так продлили срок его полезного использования.

Если я убедила вас в целесообразности использования самодельных пакетных стаканов, то, возможно, вы когда-нибудь воспользуетесь моим способом их изготовления.

Важно, чтобы заправленные уголки сблизились внутри к середине между метками. Тогда при подрезании улучшится доступ оттока лишней влаги при поливе сверху и поступления при поливе снизу.

Заполняем землей и высаживаем рассаду. В такой таре можно сделать нормальную грунтовую прослойку на дне с небольшим запасом для роста стержневого корня, поставить рассаду, не «утапливая» вытянувшуюся часть стебля, и засыпать землей до семядольных листочков. Высоту стакана можно регулировать.