5 вещей в доме, которые заставляют вас набирать вес

Они мешают борьбе за тонкую талию.

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Усердные тренировки, ограничения в питании — многие женщины предлагают огромные усилия, чтобы избавиться от лишних килограммов или сохранить подтянутую фигуру. Однако иногда добиться стройности мешают привычные бытовые мелочи: проверьте, не мешает ли вам стройнеть обстановка дома.

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Шторы

Еда, активность, сон — три кита здоровья и классной фигуры. Влияние первого и второго фактора для большинства понятно, с отдыхом все сложнее. Отсутствие нормального сна или его нехватка влияет на гормональный фон: в организме снижается уровень гормона, отвечающего за сигналы сытости, а уровень вещества, посылающего в мозг сигналы о голоде, возрастает.

Кроме того, при недосыпе в организме накапливается гормон стресса — кортизол, который многие пытаются заглушить сладкой, калорийной или углеводной пищей. Обратите внимание на шторы в вашей спальне: если они легкие и прозрачные, свет уличных фонарей, вывесок, фар автомобилей не даст мозгу нормально отдохнуть.

Телевизор

Готовить веселее под любимые шоу по телевизору, а перед обедом или ужином многие долго выбирают, что же посмотреть, листая десятки каналов. Телевизор или ноутбук на кухне стал привычным явлением. Но диетологи снова и снова повторяют: еда — это отдельное занятие, не нужно его совмещать с просмотром ТВ. Так вы съедите гораздо больше. Лучше поболтайте с близкими или побудьте наедине с собой, а если скучно, включите негромко любимую музыку.

Большие тарелки

Яркие красивые тарелки делают еду аппетитнее, даже гречка на них кажется ресторанным блюдом. Но посуда слишком большого диаметра заставляет переедать. Наши глаза уверены: мы съели совсем немного, можно взять добавку или положить еще одну котлетку, а сигнал о сытости придет не сразу вместе с тяжестью в животе и ощущением переедания.

Оптимальный диаметр плоской тарелки — 20—22 сантиметра, при этом половина его должна быть занята овощами или фруктами.

Вазочки со снэками

Эта традиция распространена во многих семьях: в комнате, на кухне, в гостиной ставят вазочки с конфетами, печеньем, орешками. Они постоянно находятся на виду, а мы даже не замечаем, как отправили в рот очередную печенюшку. Эти снэковые вазочки становятся источником лишних калорий и ведут к набору веса.

Попробуйте заменить их на тарелки с нарезанными фруктами или овощами: положите в них дольки яблок, мандарины, ломтики моркови, помидоры черри и нарезанный огурчик. Вы начнете есть гораздо больше овощей, а значит, станете стройнее и активнее.

Диван на кухне