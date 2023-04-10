Подготовка дачи после зимы: пошаговая инструкция

В апреле и мае россияне традиционно открывают дачный сезон. После долгой зимней «спячки» кажется, что дел на участке невпроворот – нужно заново обживать дом, проводить дезинфекцию, готовить землю к огородным работам. С чего начать, как все успеть и ничего не забыть? MIR24.TV подготовил пошаговую инструкцию.

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Подготовка к поездке

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Опытные дачники знают, что подготовка к дачному сезону всегда начинается еще до приезда на участок. Прежде всего нужно продумать, какой инвентарь неизбежно потребуется для уборки и мелкого ремонта. Как правило, это обычные инструменты, бытовая химия, садовые принадлежности, средства для дезинфекции, ловушки от грызунов, фонарики, лампочки, ведра, тряпки, губки и прочее.

Не забудьте про герметик! Он пригодится для устранения мелких протечек, а также для починки окон и дверей.

Составьте список и загляните в хозяйственный магазин перед выездом из города. Тогда в день генеральной уборки вам уже не придется отвлекаться от работы на поиски важных мелочей, а значит, привести дом в порядок получится быстрее.

Комплексный осмотр

Дождь, снег и морозы не проходят бесследно даже для капитальных построек, что уж говорить о деревянных домиках. Нередко весной дачное жилище встречает хозяев прохудившейся крышей или затопленным погребом. В обоих случаях проблема требует срочного вмешательства.

Крыша. Чтобы на стенах не появились плесень и грибок, нужно восстановить целостность кровли. Небольшие протечки можно устранить, заполнив трещины при помощи силиконового герметика для кровли. Если деревянные перекрытия намокли, нужно удалить гниль, просушить места повреждений и обработать их антисептиком или герметиком. Также нужно проверить утеплитель на чердаке – нижние слои должны быть сухими.

Подвал. Не стоит дожидаться, когда вода уйдет сама – это приведет к порче фундамента. Справиться с катастрофой поможет дренажный насос или сотрудники специальных служб. Заодно профессионалы подскажут, как исправить сливную систему и гидроизоляцию подвала, чтобы избежать повторения инцидента. Если под полом уже появились заметные трещины, их нужно зацементировать.

Коммуникации. Долгое отсутствие людей в доме приводит к появлению грызунов. Эти нежеланные постояльцы часто портят электропроводку или водопроводные шланги. Поэтому, прежде чем начинать пользоваться расположенными на участке сетями, их нужно проверить. Включать в доме свет и воду можно только после тщательного осмотра всех уголков. В противном случае высок риск короткого замыкания.

Прогрев и уборка дома

Еще одна проблема, которую замечают дачники во время первого визита – затхлый запах в доме. Откройте все двери и окна, чтобы хорошенько проветрить помещение и устранить избыточную влажность. Затем можно приступать к прогреву дома. Для этого подойдет любой доступный способ: камин, тепловентилятор, инфракрасный обогреватель или калориферов.

После этого можно переходить к обработке жилых и подсобных помещений от грызунов и древесных насекомых. Даже если вы не обнаружили следов их присутствия, не пренебрегайте этим этапом – незваные гости могут перекочевать к вам от соседей, которые как раз начали борьбу с вредителями у себя на участке. При работе с ядовитыми средствами используйте перчатки и респиратор.

Самое время приступать к уборке! Это самый долгий и трудоемкий процесс. Нужно помыть пол, окна, рабочие поверхности. Особое внимание стоит уделить местам, где хранятся и готовятся продукты питания. Посуду, перезимовавшую на даче, тоже следует вымыть с дезинфицирующими средствами.

Важный нюанс: делать влажную уборку рекомендуется только в том случае, если вы уверены, что минусовые температуры больше не вернутся.

Приведите в порядок текстиль: постирайте и обновите постельное белье, занавески, покрывала и полотенца. Подушки, матрасы и ковры можно вынести на улицу, выбить от пыли и дать им «подышать» свежим воздухом.

Подготовка участка

После тщательного осмотра и уборки жилища можно перемещаться на улицу. Пока вы будете собирать мусор на участке, обратите внимание на садовые конструкции – не требуют ли они ремонта. Заранее продумайте зонирование территории, распланируйте, где будете сажать овощи, цветы и ягоды.

Еще одна важная задача – обработка участка от клещей. Обычно сезон клещей начинается в мае, но иногда людей кусают даже в марте.

Далее по плану обработка деревьев и кустарников: побелите стволы, подкормите хвойники, обрежьте веточки. После этого можно переходить к разметке участка и подготовке почвы. Опытные садоводы советуют сначала разбросать по поверхности будущих грядок удобрения, а только потом перекапывать землю – так она насытится воздухом и минеральными веществами.

Чтобы обезопасить растения, выращиваемые в закрытом грунте, минимум за две недели до посадки необходимо провести дезинфекцию теплицы. После этого нужно подготовить почву: перекопать землю и внести удобрения, а затем посыпать золой.

Если на вашем участке есть колодец, обязательно обратите на него внимание. Посмотрите, не снизился ли в нем уровень воды, не поменялся ли вкус, цвет и качество воды. Все это верные признаки того, что колодцу требуется чистка. В интернете можно найти много подробных инструкций по самостоятельной очистке скважин, но проще и безопаснее нанять для этого профессионалов.