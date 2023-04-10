Как вырастить лук: посадка семян, уход и другие секреты выращивания

Выращивание лука на участке не требует больших усилий, а пользы приносит массу – лук можно есть на любой стадии зрелости. Важно лишь решить заранее, сколько лука нужно, и знать, как вырастить лук правильно. Основных способов два – через семена и лук-севок. Считайте, что этот текст – руководство к действию.

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«Рамблер» рассказывает, как вырастить репчатый лук из семян за один год, чем хороши лук-батун и лук-порей.

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Выращивание лука классическим способом

Вообще-то лук – двулетняя культура. В первый год из семян вырастает лук-севок, а на следующий – лук-репка.

Семена высаживаются сразу в грунт. Для ускорения процесса можно сделать следующее:

Накрыть грядку пленкой, чтобы земля под ней хорошо прогрелась,

Замочить семена на три-четыре максимум пять дней перед посадкой.

Важно также правильно выбрать время посадки, для средней полосы России – это последняя неделя апреля. В более северных и южных регионах сроки сдвигаются соответственно.

Итак, вы обеззаразили семена, замочив их в розовом растворе марганцовки на 15-20 минут, после этого их нужно поместить в тканевый мешочек и замочить в чистой воде на три-четыре дня. Воду периодически нужно менять. После этого достаете семена из мешочка, просушиваете, чтобы их можно было легко сеять. А пока они сушатся, можно подготовить грядку:

Снимаете пленку,

Чертите красивые, ровные бороздки,

Проливаете водой.

После этого можно сеять семена, после чего их нужно засыпать землей слоем в два сантиметра и снова накрыть пленкой до появления всходов.

После появления всходов пленку следует снять, а когда у побегов сформируются два настоящих листочка, их нужно проредить. Между побегами оставляем по два сантиметра. Когда лук выпустит еще два пера, проредить нужно еще раз, теперь расстояние между ростками нужно оставить три-четыре сантиметра.

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Полив и подкормку проводите своевременно, а во второй половине августа, лук нужно выкопать, обсушить сначала на грядке, а потом в тени, обрезать ботву и мочку, досушить еще, после чего убрать на хранение в темное, сухое, прохладное место.

На следующий год сажаете лук-севок в борозды на расстоянии около десяти сантиметров друг от друга. Поливаете и подкармливаете по мере необходимости. А в августе точно также выкапываете и убираете на хранение.

Выращивание лука через рассаду

Чтобы получить урожай за один год, лук можно посеять на семена. Что для этого нужно сделать:

Подготовить рассадные ящики,

Посеять семена лука в середине апреля,

Если посеяли слишком часто, не забудьте проредить всходы, когда у них образуются два настоящих листочка,

В конце апреля высадить в борозды.

Дальше выращиваете как обычно. Способ несложный, но несколько хлопотный.

Если с рассадой связываться не хочется, всегда можно купить готовый к посадке лук-севок в магазине. Но перед посадкой не забудьте обеззаразить его в розовом растворе марганцовки.

Лук-батун: в чем его преимущества

Главное преимущество этого лука в том, что он дает много зелени. Поэтому если вы хотите все лето есть зеленый лук и не переживать из-за того, что обычный репчатый будет хуже развиваться, то посейте одну небольшую бороздку лука-батуна исключительно для зелени. Он не боится холода, сеять можно семенами в открытый грунт с середины апреля. Всходы стоит проредить на стадии двух настоящих листочков, но без фанатизма.

Лук-порей: не так популярен, и совершенно зря

Лук-порей содержит массу витаминов, отлично хранится, а еще его можно есть в любой момент, он хорош и совсем молодым и достаточно зрелым. Выращивается через рассаду, но совершенно не требователен к уходу, а еще не боится болезней и вредителей. Его можно есть свежим, он отлично сочетается с овощами в свежих салатах, всевозможных рагу и так далее. Также его можно замораживать.