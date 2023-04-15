Что можно вырастить из косточки дома

Многие плоды, которые мы покупаем в магазинах, имеют большие косточки. А у них, в свою очередь, есть интересный потенциал в качестве растения.

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Не обязательно все они дадут плоды, но из косточек могут появиться ростки, которые будут украшать ваш дом.

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Подробнее о том, как выращивать растения из косточек, — в материале “Рамблера”.

Авокадо

У каждого плода авокадо внутри есть большая кость. После того, как вы освободите ее от мякоти, вставьте по периметру несколько зубочисток, а потом окуните косточку в стакан, чтобы зубочистки держали половину над водой. Спустя две-три недели появятся первые ростки. Когда они окрепнут, кость можно пересаживать в кашпо.

Для того, чтобы вырастить дерево, которое будет давать плоды, вам понадобится соответствующий тропический климат и много времени. Однако даже без плодов авокадо станет необычным украшением дома.

Личи

Большую часть плода личи занимает косточка, которая тоже можно посадить. После того, как вы ее извлекли, заверните во влажную салфетку и положите в теплое место. Так она должна лежать до тех пор, пока не набухнет. С помощью пульверизатора нужно поддерживать ее влажность.

После этого посадите косточку в кашпо. Не забудьте поддерживать влагу и поливать растение 2-3 раза в день до появления первых ростков. В теплых регионах личи может вырасти до состояния дерева и даже давать плоды.

Лимон

Это — одно из популярных растений, которое можно посадить дома. Лимон хорошо адаптируется к условиям выращивания и дает плоды. Косточки лучше выбирать самые крупные, которые удалось найти в лимоне, сажать можно без подготовки. Некоторые опытные садоводы рекомендуют держать косточку во влажной салфетке 2-3 дня. После того, как вы посадите ее в горшок, накройте пленкой и сделайте несколько дырок — для создания эффекта теплицы.