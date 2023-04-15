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1 час назад

Что можно вырастить из косточки дома

Мария Каткова

Многие плоды, которые мы покупаем в магазинах, имеют большие косточки. А у них, в свою очередь, есть интересный потенциал в качестве растения.

Что можно вырастить из косточки дома
Фото: UnsplashUnsplash

Не обязательно все они дадут плоды, но из косточек могут появиться ростки, которые будут украшать ваш дом.

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Подробнее о том, как выращивать растения из косточек, — в материале “Рамблера”.

Авокадо

У каждого плода авокадо внутри есть большая кость. После того, как вы освободите ее от мякоти, вставьте по периметру несколько зубочисток, а потом окуните косточку в стакан, чтобы зубочистки держали половину над водой. Спустя две-три недели появятся первые ростки. Когда они окрепнут, кость можно пересаживать в кашпо.

Для того, чтобы вырастить дерево, которое будет давать плоды, вам понадобится соответствующий тропический климат и много времени. Однако даже без плодов авокадо станет необычным украшением дома.

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Личи

Большую часть плода личи занимает косточка, которая тоже можно посадить. После того, как вы ее извлекли, заверните во влажную салфетку и положите в теплое место. Так она должна лежать до тех пор, пока не набухнет. С помощью пульверизатора нужно поддерживать ее влажность.

После этого посадите косточку в кашпо. Не забудьте поддерживать влагу и поливать растение 2-3 раза в день до появления первых ростков. В теплых регионах личи может вырасти до состояния дерева и даже давать плоды.

Лимон

Это — одно из популярных растений, которое можно посадить дома. Лимон хорошо адаптируется к условиям выращивания и дает плоды. Косточки лучше выбирать самые крупные, которые удалось найти в лимоне, сажать можно без подготовки. Некоторые опытные садоводы рекомендуют держать косточку во влажной салфетке 2-3 дня. После того, как вы посадите ее в горшок, накройте пленкой и сделайте несколько дырок — для создания эффекта теплицы.

В один горшок можно посадить несколько косточек. Когда они начнут давать ростки, их нужно рассадить. Растение быстро привыкает к климату, поэтому довольно быстро может начать давать плоды.

Дом и сад,
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