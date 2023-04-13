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1 час назад

Кинолог предупредил об опасности первого весеннего тепла для собак

Мир24иещё 2

Первое весеннее потепление является поводом для собаководов задуматься о профилактике, так как с повышением температуры просыпаются опасные для питомцев насекомые, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог предупредил об опасности первого весеннего тепла для собак
Фото: Мир24Мир24

«Помимо того, что с первым теплом просыпаются клещи – переносчики опасных заболеваний, есть и другие риски для собак. Гуляя по улице или парку, питомец может наткнуться на острые предметы, которые были скрыты под снегом, кроме того, грязь и слякоть соберут в себе все вредные вещества, включая реагенты, что может вызвать раздражение подушечек лап», – отметил кинолог.

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Голубев напомнил, что блохи активны постоянно, заразиться ими собака может в любое время года, поэтому соответствующую обработку следует делать круглогодично. Особенно много блох может быть весной в парках и лесах.

Кроме того, с приходом весны наступает пора цветения и все питомцы реагируют на этот процесс по-разному. В том случае, если у собаки появились проплешины, она расчесывает кожу, у нее выпадает шерсть и воспаляются глаза или ушные раковины, причина может заключаться в аллергии. Эксперт рекомендует в такой ситуации обратиться к ветеринару.

С наступлением первых теплых периодов возникает желание проводить на улице больше времени, однако надо иметь в виду, что собака может переохладиться, добавил специалист. Увеличивать длительность прогулок нужно постепенно и всегда следить за состоянием питомца на улице.

«Дрожь и озноб – первые важные сигналы для собаковода. При этом питомец может начать переступать с лапы на лапу или поджимать их под себя. Кроме того, при легкой степени переохлаждения можно заметить бледность слизистых, а также падение температуры тела», – цитирует Голубева РИАМО.

При появлении таких симптомов нужно заканчивать прогулку и возвращаться домой, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в государственных ветклиниках Москвы проходит акция по комплексной вакцинации собак. Она началась 10 марта и должна была продлиться до 10 апреля, но в столичном Комитете ветеринарии решили продлить ее еще на месяц из-за высокой востребованности.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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