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Что нужно делать после паводка: советы экспертов

Во многих регионах страны уже случилось весеннее половодье. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что следует сделать после паводка.

Что нужно делать после паводка: советы экспертов
© СОВА

В ведомстве напомнили: обычно паводок приносит много неприятностей жилым домам и не только. Чтобы устранить последствия, эксперты подготовили небольшую памятку.

По их информации, нужно:

- вызвать службу дезинфекции (паводок побуждает грызунов и мелких животных, являющихся переносчиками заболеваний, спасаться от него в жилых домах и постройках);

- правильно подобрать одежду

- надеть каску, защитные очки, резиновые перчатки и сапоги на укрепленной подошве, маску;

- постирать одежду с хлорным отбеливателем и моющим средством или отправить в прачечную или химчистку;

- убраться в доме;

- выбросить негерметично упакованную еду (она могла привлечь грызунов или в ней появилась плесень);

- продезинфицировать банки и заготовки на зиму;

- уничтожить и продезинфицировать оставшуюся плесень жидким отбеливателем на основе хлора (следовать инструкции на упаковке, оставить на поверхности предметов на 15 минут, промыть и высушить);

- отключить электричество (если слой воды в доме больше 5 см, нужно надеть резиновые сапоги, так как есть шанс электрического удара);

- проверить уровень влажности (для высыхания пространства нужно обеспечить циркуляцию воздуха, норма - 45 %).

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