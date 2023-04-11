Однолетние цветы очень просты в уходе – из-за короткого жизненного цикла они быстро растут и начинают цвести уже к началу лета. После окончания дачного сезона цветы не нужно готовить к зимовке, их просто нужно удалить из почвы.

На канале "Голова Садовая" вышло видео с разбором десяти видов однолетних цветов, которые можно посадить в апреле. Специалист по семенам Наталья Волочкова рассказала об особенностях каждого из сортов цветов.

Цинния. Растение может украсить любой уголок сада, кусты могут вырастать до высоты в 100 см.

Декоративные травы станут прекрасным украшением сада, также они неприхотливы в уходе.

Бархатцы. Яркие неприхотливые цветы, которые будут украшать сад до начала осени.

Бальзамин. Растение подходит не только для украшения грядок, но и для фасадов и балконов.

Декоративные подсолнухи. Высота стеблей достигает 1,5 метра, поэтому их можно использовать в качестве живой изгороди.

Подробнее об остальных однолетних цветах, которые стоит посадить в апреле, смотрите в видео.