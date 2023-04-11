Как убрать катышки с одежды в домашних условиях: 8 способов

Вещь может быть самой красивой и модной, но предательские катышки моментально превратят ее в заношенную тряпку. Однако не спешите расстраиваться и выбрасывать любимую вещь. Ситуацию легко можно исправить, если знать, как убрать катышки с одежды.

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«Рамблер» рассказывает, что делать, если на одежде появились катышки, и как их можно удалить, не испортив при этом хорошую вещь.

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Самый очевидный способ – купить специальную машинку для удаления катышков. Но нужно внимательно изучить отзывы и технические характеристики, расспросить друзей и знакомых, чтобы не потратить деньги на гаджет, который или быстро сломается, или не будет справляться с задачей. А пока машинки нет, воспользоваться можно другими способами.

Бритвенный станок

Лучше взять не новый станок, а тот, которым уже пользовались, чтобы случайно не повредить ткань острым лезвием. Аккуратно натяните ткань, очень осторожно проведите бритвенным станком по направлению сверху вниз, срезая катышки.

Канцелярский нож

Работает так же, как и бритвенный станок. Выполняйте те же действия, чтобы удалить катышки. Но будьте осторожны, не тяните ткань слишком сильно, иначе можно проткнуть.

Скотч

Наклейте на ткань три полоски скотча внахлест, сильно прижмите и оторвите резким движением. Примерно так, как это происходит при эпиляции восковыми полосками. Способ поможет справиться с мелкими катышками на ткани из шерсти или кашемира.

Губка для мытья посуды

Нужно взять новую губку для посуды и осторожно счистить катышки жесткой стороной губки. Но не трите слишком сильно, крупные катышки проще удалять с помощью бритвы или канцелярского ножа.

Сухарик из хлеба

Отрежьте кусок хлеба толщиной около пяти сантиметров. Засушите в духовке. Действуйте точно так же, как и губкой. И будьте предельно осторожны.

Наждачная бумага

Если не уверены, что сможете выбрать подходящую бумагу, выберете удаление катышков другим способом. Такая бумага подается в специализированных магазинах и так и называется – бумага для удаления катышков. Если вы решил рискнуть и купить наждачную бумагу в строительном магазине, берите такую, которая больше похожа на бархат или замшу. Абразивные частицы должны быть очень мелкими, грубыми вы скорее повредите ткань, чем избавите ее от катышков.

Расческа с тонкими зубцами

И не просто мелкими, а еще и очень мягкими. Такой способ подойдет для удаления катышков с одежды их мохера. Просто расчешите пушистый свитер, аккуратно снимая катышки. Грубо не чешите, иначе рискуете оставить проплешины.

Зубная щетка

Для удаления катышков можно воспользоваться зубной щеткой с мягкой щетиной. Лучше купить новую щетку специально для этой цели, на упаковке ищете маркировку «мягкая» или «soft». Не тяните, не рвите, не торопитесь, действуйте очень аккуратно, чтобы не испортить ткань.

Как предотвратить появление катышков

Чаще всего катышки появляются на одежде из некачественной ткани. Условно, конечно, можно ориентироваться на стоимость вещи, но не всегда высокая цена гарантирует, что катышки не появятся. Так, для кашемира появление катышков естественно, за такими изделиями нужно ухаживать, в том числе регулярно убирать катышки.

На одежде из натурального хлопка катышки появляются реже, но если ткань не очень высокого качества, то они, к сожалению, будут. Это зависит от длины волокна, из которого изготовлены нити, если волокна короткие, то катышки будут неизбежно. Просто вы будете знать, что у этого производителя в следующий раз не нужно покупать одежду.

Если в состав ткани входит много синтетических волокон, например, полиэстер и акрил, то вероятность образования катышков возрастает.

Вне зависимости от качества ткани к образованию катышков приводит постоянное трение. Если на верхней сбоку торчит ярлычок, то на свитере в этом месте будут постоянно появляться катышки, пока вы не уберете ярлычок. Причем его нужно будет не просто срезать, а распороть подкладку и брать полностью. Также катышки возникают в местах, где изделие соприкасается с сумкой или рюкзаком. В этом случае нужно выбирать сумки, рюкзаки из мягких материалов.

Чтобы продлить срок службы ткани и сохранить внешний вид изделия, нужно внимательно относиться к информации на ярлычках и соблюдать все рекомендации. Но общие советы такие:

Не стирать вещи при высокой температуре,

Не отжимать на высоких оборотах,

Не сушить в сушильной машине.

Также можно использовать лак для волос, который смягчит трение и как бы запечатает ворсинки. Это поможет замедлить образование катышков.