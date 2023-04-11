$82.18+2.6889.73+2.63

Как правильно выбирать точилку для кухонных ножей

Если вы хотите всегда держать ножи заточенными, то вам точно стоит приобрести для этого специальный прибор. Вот как его правильно выбрать.

Как правильно выбирать точилку для кухонных ножей
© Ferra.ru

Есть несколько разновидностей точилок для ножей. Это механические, каменные, электрические точилки. Самый распространённых тип из них - механические. Они затачивают ножи без электричества. Что касается каменных, то они универсальны, однако при их использовании нужны особые навыки заточки.

Один из самых важных параметров точилок для ножей - угол заточки. Для кухонных ножей он должен составлять 15-20 градусов. Но если у вас ножи с японским лезвием, то этот угол должен быть меньше: примерно 10-15 градусов. Самый распространённый угол заточки у электрических и механических устройств - 20 градусов.

Важную роль может играть в точилке для ножей и материал. Бывают алмазные, керамические, металлические точилки. Острее всего затачивают ножи керамические, но они и более хрупкие по сравнению с остальными. Металлические при этом прочнее всего, а алмазные лучше затачивают ножи с твёрдыми лезвиями.

Обратите внимание на дополнительные функции заточек. К примеру, определённые модели могут затачивать и другие предметы: ножницы, ножовки, топоры и пр.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий