Как правильно выбирать точилку для кухонных ножей

Если вы хотите всегда держать ножи заточенными, то вам точно стоит приобрести для этого специальный прибор. Вот как его правильно выбрать.

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Есть несколько разновидностей точилок для ножей. Это механические, каменные, электрические точилки. Самый распространённых тип из них - механические. Они затачивают ножи без электричества. Что касается каменных, то они универсальны, однако при их использовании нужны особые навыки заточки.

Один из самых важных параметров точилок для ножей - угол заточки. Для кухонных ножей он должен составлять 15-20 градусов. Но если у вас ножи с японским лезвием, то этот угол должен быть меньше: примерно 10-15 градусов. Самый распространённый угол заточки у электрических и механических устройств - 20 градусов.

Важную роль может играть в точилке для ножей и материал. Бывают алмазные, керамические, металлические точилки. Острее всего затачивают ножи керамические, но они и более хрупкие по сравнению с остальными. Металлические при этом прочнее всего, а алмазные лучше затачивают ножи с твёрдыми лезвиями.