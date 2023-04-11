Как правильно выбирать точилку для кухонных ножей
Если вы хотите всегда держать ножи заточенными, то вам точно стоит приобрести для этого специальный прибор. Вот как его правильно выбрать.
Есть несколько разновидностей точилок для ножей. Это механические, каменные, электрические точилки. Самый распространённых тип из них - механические. Они затачивают ножи без электричества. Что касается каменных, то они универсальны, однако при их использовании нужны особые навыки заточки.
Один из самых важных параметров точилок для ножей - угол заточки. Для кухонных ножей он должен составлять 15-20 градусов. Но если у вас ножи с японским лезвием, то этот угол должен быть меньше: примерно 10-15 градусов. Самый распространённый угол заточки у электрических и механических устройств - 20 градусов.
Важную роль может играть в точилке для ножей и материал. Бывают алмазные, керамические, металлические точилки. Острее всего затачивают ножи керамические, но они и более хрупкие по сравнению с остальными. Металлические при этом прочнее всего, а алмазные лучше затачивают ножи с твёрдыми лезвиями.
Обратите внимание на дополнительные функции заточек. К примеру, определённые модели могут затачивать и другие предметы: ножницы, ножовки, топоры и пр.