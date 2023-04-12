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58 минут назад

6 вещей в доме, которые медленно сводят вас с ума

WomanHit.ru

Избавьтесь от них, как можно скорее.

6 вещей в доме, которые медленно сводят вас с ума
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Моральное состояние зависит не только от работы, семейной жизни или хобби, не меньшее значение имеет обстановка, в которой вы живете. Некоторые вещи в доме могут медленно сводить вас с ума, портить настроение, мешать нормальной жизни. Постарайтесь избавиться от них, как можно скорее.

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Грязные и сломанные вещи

Порядок в квартире ассоциируется у нас с контролем, мозг считает, что раз вы контролируете пространство вокруг себя, значит, и жизнь в целом вам подчиняется. Поэтому сломанные ил грязные вещи заставляют испытывать стресс, напоминать, что в жизни что-то не в порядке. Важно избавляться от них вовремя: отправляйте грязные вещи в стиральную машину, чините или избавляйтесь от того, что вышло из строя.

Светящиеся датчики

Подумайте, что из приборов имеет постоянно мигающие лампочки или дисплеи. Незаметно для вас они раздражают глаза, заставляют отвлекаться и перегружают мозг. Просканируйте пространство, убирайте на ночь электронные часы, а датчик на телевизоре или колонке просто заклейте.

Предметы с неприятными ассоциациями

Попадаясь на глаза, они навевают негативные мысли, возвращают в моменты, когда вы были несчастны, и мешают сосредоточиться. Постарайтесь найти и избавиться от всех предметов, которые связаны с дурными воспоминаниями. Так атмосфера в доме станет значительно приятнее.

Вещи со звуком

Неприятный звук может стать одним из мощных триггеров, который будет постоянно относить вас в зону неприятных ощущений. Скрипучая паркетная доска или дверца шкафа, назойливо тикающие старые часы или ручка крана, открывающаяся со скрежетом… Хотите уберечь свою психику — смажьте механизмы или замените их на новые.

Красное и черное

Эти цвета хороши в качестве акцентов, но, если в интерьере их слишком много, оттенки начинают угнетающе действовать на психику. Сведите их к минимуму в вашем доме, чтобы мозг мог отдохнуть, а нервная система не перенапрягалась.

Мелочи

Визуальный шум отвлекает, заставляет терять концентрацию и сосредоточенность, мозг переутомляется, а нервная система расшатывается. Недаром сейчас так популярен минимализм: уберите с глаз долой все мелкие предметы, которые заполонили поверхности, шкафы и полки. Дайте глазам немного отдохнуть, пусть даже самые милые сердцу сувениры хранятся в специальных коробках. Их всегда можно достать, чтобы погрузиться в приятные воспоминания.

Дом и сад,
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