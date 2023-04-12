6 вещей в доме, которые медленно сводят вас с ума

Избавьтесь от них, как можно скорее.
Моральное состояние зависит не только от работы, семейной жизни или хобби, не меньшее значение имеет обстановка, в которой вы живете. Некоторые вещи в доме могут медленно сводить вас с ума, портить настроение, мешать нормальной жизни. Постарайтесь избавиться от них, как можно скорее.
Порядок в квартире ассоциируется у нас с контролем, мозг считает, что раз вы контролируете пространство вокруг себя, значит, и жизнь в целом вам подчиняется. Поэтому сломанные ил грязные вещи заставляют испытывать стресс, напоминать, что в жизни что-то не в порядке. Важно избавляться от них вовремя: отправляйте грязные вещи в стиральную машину, чините или избавляйтесь от того, что вышло из строя.
Подумайте, что из приборов имеет постоянно мигающие лампочки или дисплеи. Незаметно для вас они раздражают глаза, заставляют отвлекаться и перегружают мозг. Просканируйте пространство, убирайте на ночь электронные часы, а датчик на телевизоре или колонке просто заклейте.
Попадаясь на глаза, они навевают негативные мысли, возвращают в моменты, когда вы были несчастны, и мешают сосредоточиться. Постарайтесь найти и избавиться от всех предметов, которые связаны с дурными воспоминаниями. Так атмосфера в доме станет значительно приятнее.
Неприятный звук может стать одним из мощных триггеров, который будет постоянно относить вас в зону неприятных ощущений. Скрипучая паркетная доска или дверца шкафа, назойливо тикающие старые часы или ручка крана, открывающаяся со скрежетом… Хотите уберечь свою психику — смажьте механизмы или замените их на новые.
Эти цвета хороши в качестве акцентов, но, если в интерьере их слишком много, оттенки начинают угнетающе действовать на психику. Сведите их к минимуму в вашем доме, чтобы мозг мог отдохнуть, а нервная система не перенапрягалась.
Визуальный шум отвлекает, заставляет терять концентрацию и сосредоточенность, мозг переутомляется, а нервная система расшатывается. Недаром сейчас так популярен минимализм: уберите с глаз долой все мелкие предметы, которые заполонили поверхности, шкафы и полки. Дайте глазам немного отдохнуть, пусть даже самые милые сердцу сувениры хранятся в специальных коробках. Их всегда можно достать, чтобы погрузиться в приятные воспоминания.