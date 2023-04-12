Как покрасить яйца вином

Существует множество способов покрасить яйца к Пасхе: луковая шелуха, чай каркаде, обычные пищевые красители. Это все давно проверенные хозяйками методы.
Однако пользователи TikTok пошли дальше и попробовали покрасить пасхальные яйца вином! Как они это делают? Рассказываем в материале "Рамблера".
Вам понадобятся белые яйца с толстой скорлупой — такие, которые не сильно просвечивают на свету. Вино лучше всего брать красное: подойдет любой сорт, но идеальнее всего получается с "Саперави", так как оно больше всего красится.
Первым делом необходимо хорошо промыть яйца и уложить их в кастрюлю. После этого нужно залить их полностью вином: примерно на один сантиметр выше. Доведите яйца до кипения и варите еще в течение 10 минут на среднем или медленном огне. После того, как они сварятся, оставьте их в кастрюле с вином, как минимум, на 8-10 часов или на всю ночь, а затем достаньте и промокните салфетками.
После варки в вине яйца получаются серо-фиолетового цвета с блестками, которые образуются благодаря содержащемуся в алкогольном напитке сахаре. Пасхальный атрибут, приготовленный таким образом, выглядит очень эффектно, но у него есть и минусы. Например, на такие яйца не получится наклеить наклейки, а еще с ними нужно быть крайне аккуратными: лучше их не трогать лишний раз и не тереть салфетками, иначе на них появятся неравномерные пятна.