$82.09-0.0989.76+0.03
53 минуты назад

Как покрасить яйца вином

Мира Маркина

Существует множество способов покрасить яйца к Пасхе: луковая шелуха, чай каркаде, обычные пищевые красители. Это все давно проверенные хозяйками методы.

Как покрасить яйца вином
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Однако пользователи TikTok пошли дальше и попробовали покрасить пасхальные яйца вином! Как они это делают? Рассказываем в материале "Рамблера".

Вам понадобятся белые яйца с толстой скорлупой — такие, которые не сильно просвечивают на свету. Вино лучше всего брать красное: подойдет любой сорт, но идеальнее всего получается с "Саперави", так как оно больше всего красится.

Кадр из видео

Первым делом необходимо хорошо промыть яйца и уложить их в кастрюлю. После этого нужно залить их полностью вином: примерно на один сантиметр выше. Доведите яйца до кипения и варите еще в течение 10 минут на среднем или медленном огне. После того, как они сварятся, оставьте их в кастрюле с вином, как минимум, на 8-10 часов или на всю ночь, а затем достаньте и промокните салфетками.

Как необычно покрасить яйца к Пасхе

После варки в вине яйца получаются серо-фиолетового цвета с блестками, которые образуются благодаря содержащемуся в алкогольном напитке сахаре. Пасхальный атрибут, приготовленный таким образом, выглядит очень эффектно, но у него есть и минусы. Например, на такие яйца не получится наклеить наклейки, а еще с ними нужно быть крайне аккуратными: лучше их не трогать лишний раз и не тереть салфетками, иначе на них появятся неравномерные пятна.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий