Березовый сок: как и когда его можно собирать

Береза считается одним из главных символов России, а сбор березового сока – популярная традиция. Точную дату, когда собирают березовый сок, назвать сложно, ориентироваться всегда нужно на погоду.

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«Рамблер» рассказывает, когда можно приступать к сбору березового сока и как это сделать правильно.

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Когда собирать березовый сок

Все зависит от того, насколько рано придет весна в тот регион, в котором вы живете. Сокодвижение, как правило, начинается в тот момент, когда дневные температуры устанавливаются выше нуля, а ночью все еще сохраняется минус. В некоторых местах в это время еще может лежать снег, но в основном уже почти весь растаял.

Опять же каждый год получается по-разному, иногда весна дружная, а иногда довольно затяжная, как будто ей не хватает сил начаться. Чаще всего это время приходится на март-начало апреля. Когда начинают распускаться листья, сокодвижение замедляется и прекращается совсем.

Где лучше всего собирать березовый сок

Деревья, которые растут вдоль оживленных улиц и трасс, не подойдут. В идеале найти рощу, желательно в лесу, чтобы там не бегали дети или животные. Поэтому это может быть или большой запущенный парк, похожий на лес, или настоящий лес. Если у вас есть такой в шаговой доступности, то смело можете приступать к следующему этапу.

Какие деревья подходят для сбора березового сока

Нельзя просто так взять и начать собирать сок с любой березы. Если вы выберете для этого слишком молодое дерево, оно запросто может погибнуть от такой процедуры. Выбирайте достаточно старое дерево, определить это можно по стволу – чем толще, тем лучше, но не меньше 25-30 сантиметров в диаметре.

Если глазомер не позволяет определить толщину дерева на глаз, возьмите с собой сантиметр или рулетку и измерьте окружность, получиться должно не менее 75 сантиметров.

Еще один признак подходящего дерева - ствол такой березы внизу не будет иметь белых участков, кора будет черная, с грубым рельефом.

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Как правильно собирать березовый сок

Итак, лес нашли, с деревом определились. Какие инструменты вам понадобятся:

Шуруповерт на аккумуляторах или ручная дрель

Сверло

Металлическая пластинка, которую нужно заранее согнуть в виде желоба

Гвоздик

Толстые нитки, лучше из синтетики,

Веточка в виде рогатки,

Пятилитровая бутыль или трехлитровая банка

Что нужно сделать:

Просверлить отверстие, не слишком глубокое, но и не мелкое, сквозь кору вы должны подобраться к собственно древесине, диаметр отверстия должен подходить под металлическую пластинку, которую вы взяли,

Вбить металлическую пластинку в отверстие,

Над отверстием нужно вбить гвоздик

К гвоздику привязать нить,

К концу нити привязать палочку в виде рогатки и опустить ее в емкость, которые вы взяли для сбора,

Убедитесь, что березовый сок стекает по нити.

Но не торопитесь уходить, проверьте, что банка или бутылка хорошо установлена и не перевернется. Если вы все это сделали утром, то вечером можно прийти за соком и принести новую емкость для сбора.

Как хранить березовый сок

Вообще-то лучше его не хранить, а пить сразу. В холодильнике сок можно оставить максимум на три дня. Если сока собрали больше, чем можете выпить в ближайшее время, то его лучше разлить по бутылкам и заморозить. В замороженном виде сок хранится год, как раз до следующей весны.

Что делать после сбора

Когда сокодвижение прекращается, нужно обязательно убрать все гвоздики и металлические пластинки. Оставлять их нельзя, так как это травмирует дерево. Отверстие желательно обработать садовым варом или аналогичным по действию средством, чтобы ускорить восстановление тканей.

Кому полезен березовый сок

Полезные свойства сока обеспечены веществами, входящими в его состав, - витамины группы В, С, калий, кальций несомненно несут человеку пользу. Поэтому сок можно пить практически сок.

Однако есть и исключения. Березовый сок противопоказан при следующих заболеваниях:

аллергия на березу,

гипертония,

болезни ЖКТ,

диабет,

гастрит,

болезни почек.