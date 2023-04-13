Блогер @Onaznaett поделилась способом мытья окон, благодаря которому они останутся не только чистыми, но и без малейших следов от разводов.

В таз с водой добавьте небольшое количество средства для мытья посуды. С помощью губки обработайте всю поверхность окна, не забудьте уделить внимание углам. Дождитесь, пока стекла высохнут. После чего заварите крепкий черный чай и перелейте его в пульверизатор после остывания. Нанесите чай на всю поверхность окон, а потом протрите стекла тряпкой.