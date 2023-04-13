$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

Как вымыть окна без разводов: видео

Стелла Шмель

Мытье окон для многих становится настоящим испытанием, ведь это занятие требует терпения, внимательности и определенных навыков.

Блогер @Onaznaett поделилась способом мытья окон, благодаря которому они останутся не только чистыми, но и без малейших следов от разводов.

В таз с водой добавьте небольшое количество средства для мытья посуды. С помощью губки обработайте всю поверхность окна, не забудьте уделить внимание углам. Дождитесь, пока стекла высохнут. После чего заварите крепкий черный чай и перелейте его в пульверизатор после остывания. Нанесите чай на всю поверхность окон, а потом протрите стекла тряпкой.

4 лайфхака, как быстро навести порядок, если гости на пороге

Подробнее о том, как вымыть окна без разводов, смотрите в видео.

Ранее мы писали про 5 альтернативных вариантов использования пищевой пленки.

Дом и сад,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий