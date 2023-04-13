Уборку в доме проводить нужно не только для красоты и уюта, но и для здоровья. Ведь через обычную пыль человек рискует подхватить опасные инфекции или заработать обострение бронхиальной астмы, аллергии и дерматита. Поэтому без основательного очищения жилища не обойтись. Но как правильно сделать генеральную уборку и не заболеть после контакта с плесенью и пылью? Об этом рассказала «Доктору Питеру» врач Екатерина Демьяновская.

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Как часто проводится генеральная уборка

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Чтобы жильё оставалось безопасным, недостаточно просто иногда подметать или пылесосить. Нужно проводить ещё и влажную уборку, потому что на полу останутся высохшие пятна — это подходящая среда для размножения бактерий и скопления аллергенов.

Роспотребнадзор советует делать сухую и влажную уборку примерно один-два раза в неделю. По словам Демьяновской, особенно тщательно стоит убираться во время эпидемии гриппа и ОРВИ, а также после приёма гостей.

Что касается основательной уборки всей квартиры или всего дома, то это процесс трудоёмкий. Может все соки из хозяйки выжать. Роспотребнадзор рекомендует проводить генеральную уборку в период гриппа и ОРВИ раз в две недели.

«При проведении уборки рекомендуется два раза в год стирать шторы. Окна необходимо мыть два раза в год весной и осенью, если они выходят во двор, а если на проезжую часть, до четырёх раз в год», — напомнили в ведомстве.

Как сделать генеральную уборку

Врач Екатерина Демьяновская в беседе с «Доктором Питером» подчеркнула, что во время генуборки важно не только помыть пол, но и протереть пыль в труднодоступных местах — под диванами, за шкафами и т. д. Обязательно протираем:

дверные и мебельные ручки;

выключатели — их можно протереть салфеткой с антисептиком;

необитые спинки стульев;

обеденный и рабочий столы, журнальные столики;

плафоны, основания люстр, настольных ламп и торшеров.

В самом конце переходите к уборке санузла. По словам врача, наводить порядок в ванной и туалете нужно при включённой вентиляции. Проветривайте помещения, пока вымытые поверхности не высохнут.

Как правильно убирать плесень

Если долго не убираться, на обоях и в межплиточных швах в ванной комнате может появиться плесень. Поэтому убирать в этих местах нужно осторожно, чтобы самому не захворать.

Сначала просушите поражённую грибком поверхность — это займёт не менее суток. После этого счищайте плесень с помощью стирального порошка, но потом очищенные поверхности не мочите. Врач посоветовала обрабатывать углы и межплиточные швы антисептиками.