Подготовить теплицу к лету важно, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста и развития растений, увеличить урожайность и предотвратить возможные проблемы с вредителями и болезнями.

На канале "Голова садовая" вышло видео с информацией о том, как подготовить теплицу и грунт к летнему сезону.

В первую очередь необходимо проверить состояние теплицы и убедиться, что за зиму стенки не повредились.

Внутри теплицы создается благоприятный климат не только для растений, но и для разрастания грибков и спор. Чтобы удалить всю грязь и избавиться от возможных инфекций, помойте теплицу с использованием мыльного раствора.

После обработки корпуса теплицы очистите грунт от остатков растений и других материалов, которые могут привлечь вредителей и болезни. Затем необходимо подготовить грунт к посадке, добавив компост или органические удобрения.

Подробнее о том, как подготовить теплицу к новому сезону, смотрите в видео.