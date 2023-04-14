3 скрытых опасности в доме, о которых нужно знать

Казалось бы, дом – самое безопасное место, где мы можем побыть рядом с близкими, отдохнуть и восстановить силы. Но порой квартира таит в себе больше опасностей, чем кажется на первый взгляд, что может быть чревато серьезными последствиями.

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Причем представлять опасность могут даже те вещи, которые еще недавно казались нам безобидными.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Увлажнитель воздуха

За этим агрегатом, спасающим в отопительный сезон, важно регулярно и правильно ухаживать. В противном случае, на фильтрах и других деталях увлажнителя может образоваться плесень, которая будет распространяться по дому вместе с паром.

Комод

Для взрослого человека комод едва ли представляет опасность, а вот для маленького ребенка – да. Как правило, несчастные случаи происходят в тот момент, когда малыш пытается забраться по комоду наверх, выдвигая ящики и используя их как ступеньки.

Чтобы уберечь ребенка от опасности, производители комодов советуют крепить комод к стене при помощи специального крючка. Кроме того, не стоит ставить на комод тяжелые предметы вроде телевизора.

Жалюзи

Жалюзи также представляют опасность для детей, а именно шнуры, которые регулируют жалюзи. Так, в США каждый месяц от удушения таким шнуром погибает двое детей.