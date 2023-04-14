Как из ненужных материалов сделать грядки, навес и теплицу

«Старый профнастил — это отличный строительный материал, который может быть переработан и использован для создания различных конструкций на даче. Так, например, вы его можете использовать для создания крыши беседки или навеса. Это простой и бюджетный способ защититься от солнца и дождя. Главное, убедиться в том, что профнастил не имеет значительных повреждений и коррозии. Этот же материал можно использовать для создания каркаса теплицы. Для этого необходимо изготовить раму из профнастила и установить ее на участке. После этого можно натянуть пленку и закрепить ее на раме. Таким образом, вы получите устойчивую и прочную теплицу, которую можно использовать для выращивания овощей и цветов.



Старый профнастил также можно использовать в качестве ограждения для сада или огорода. Для этого необходимо изготовить каркас из профнастила и установить его вокруг участка. После этого можно натянуть на каркас сетку или плетень, а по периметру посадить быстрорастущие кустарники (бузину, форзицию, кизильник, ракитник и так далее). В итоге вы получите красивое, надежное и «зеленое» ограждение, которое будет не только служить вам много лет, но и радовать глаз».

Алексей Галимов Генеральный директор Деденевского завода металлоизделий