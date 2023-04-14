Как из ненужных материалов сделать грядки, навес и теплицу

Строительный сезон, который в наших климатических условиях длится всего 4-5 месяцев, сейчас находится в самом разгаре. Одним не терпится уже начать разгребать завалы на даче, приводить в порядок огород, сад и клумбы, другие судорожно скупают рассаду, погружаются в тонкости посадки овощей и зелени, третьи (кажется, самые отважные и деятельные) и вовсе планируют возвести на участке баню, перестроить забор и поставить беседку — и все это своими руками. Как облегчить себе задачу и сэкономить на дачных хлопотах, рассказываем в материале «Рамблера».
Чтобы облагородить дачный участок и, например, построить новую теплицу или навес, не обязательно снижать расходы и пытаться на чем-то экономить. Попробуйте использовать подручные материалы, которые годами могут валяться где-нибудь на задворках.
Генеральный директор ДЗМ также рекомендует использовать старый профнастил для создания пола в гараже или под навесом. Для этого вам будет необходимо просто уложить материал на землю и закрепить его в углах, тем самым создав удобную поверхность для хранения вещей или ремонта автомобиля.
Для тех, кто грезит строительством бани (понимаем ваше желание), эксперт советует использовать профнастил для отделки помещения, в котором потом будет мыться и париться вся семья (и не только!). Для этого необходимо установить материал на стены и потолок. Это дизайнерское решение придаст бане некоторую характерность, а вам поможет сократить расходы во время строительства.
Алексей Галимов подчеркивает, что не стоит рубить с плеча и стараться побыстрее избавиться от старых строительных материалов. Всегда есть вариант дать им второй шанс, если подойти к делу решительно и креативно.
«Еще одна подсказка: старый профнастил можно переплавить и использовать в качестве сырья для создания новых металлических конструкций. Это не только позволит сэкономить на материалах, но и сократит количество отходов и поможет сохранить окружающую среду. Старые материалы — это не просто мусор, а ценный ресурс, который можно использовать для облагораживания территории на даче или переработать для получения новых материалов. Будьте креативны и используйте его по максимуму», — подытоживает генеральный директор Деденевского завода металлоизделий.