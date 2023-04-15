Туалет для дачи: как не нарваться на штраф при установке

Туалет на загородном участке — вещь первой необходимости. Многие выбирают самый простой способ его сделать — роют яму прямо в грунте. Однако по нынешним законам за такие сооружения могут и оштрафовать на 3000–5000 рублей, а то и вовсе потребуют снести.

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Как сделать туалет на даче и не нарваться на штраф, объяснил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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Каким должен быть туалет на даче по правилам

Туалет на участке должен располагаться не менее чем в 12 м от других построек. Причём считается расстояние между постройками не только на вашей территории, но и на соседских. А от туалета до колодца должно быть не меньше 8 м.

Автономную канализацию, или септик, можно располагать не ближе 2 м до забора соседей и минимум в 30 м до скважин. Те, кто решит сделать туалет для дачи своими руками, должны учитывать, что яма для отходов должна представлять собой герметичную ёмкость. Это нужно, чтобы отходы не попадали в подземные воды или почву.

Сама яма должна быть залита бетоном. А её глубина не может быть больше 3 м, сказал эксперт «Общественной службе новостей»

Альтернативы уличному туалету для дачи

Самый очевидный вариант — биотуалет. Он перерабатывает отходы в органические удобрения с помощью химических добавок или электроподогрева. Но у такого варианта есть несколько минусов.

Во-первых, биотуалеты дороги в обслуживании, потому что к ним постоянно нужны расходные материалы. Пользоваться им сможет только небольшая семья и только в течение дачного сезона. В холодное время года такой санузел работать не сможет.

Другой вариант, более экономный по финансам — пудр-клозет. В нём применяется не жидкость, а порошкообразный состав. Отходы содержатся в ёмкости в сухом виде до образования компоста. Потом этим компостом можно удобрять грядки.

Ещё один вариант для дачи — торфяной туалет. Вместо жидкости или порошка в нём используется торф или древесные опилки. Отходы складывают в компостную кучу, а затем обрабатывают специальными препаратами.

А можно поставить туалет на даче рядом с забором?