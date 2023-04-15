Как стильно украсить стол на Пасху

Одна из главных традиций праздника – трапеза с расписными яйцами, золотистым куличом и белоснежной пасхой. «ФедералПресс» собрал варианты декора, которые будут под стать воскресным угощениям.
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Подставки для еды на Пасху
Расписные пасхальные яйца будут отлично смотреться в специальных подставках.
Вариантов множество:
- Пасхальные венки из декоративных и живых цветов и веточек, соломенные гнезда, корзины.
- Керамические подставки или пашотницы в белом цвете или пастельных тонах.
- Гнезда из тканевых салфеток в форме конфет.
Для пасок и куличей тоже можно подобрать акцентную посуду.
Хорошо будут смотреться:
- Сервировочные блюда с пасхальными рисунками.
- Подставки с пасхальными фигурками – кроликами, курочками, ангелочками.
- Деревянные подносы с природными атрибутами – веточками и цветами.
Пасхальный декор
Самостоятельные декоративные украшения пасхального стола могут отражать не только дух Пасхи, но и весеннюю атмосферу. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение природной атрибутике.
Дополнят праздничные блюда на столе:
- Фигурки пасхальных кроликов – они могут быть из керамики, дерева и текстиля.
- Небольшие горшки с домашними цветами или зеленью.
- Свечи в форме пасхальных яиц.
- Разноцветные тканевые салфетки.
Цветы на Пасху
Центром праздничного стола может стать букет цветов. Лучше всего на Пасху будут смотреться живые весенние или всесезонные цветы. Дополнить основной букет можно композициями с веточками вербы или сухоцветами.
- Весенние цветы: гортензия, тюльпаны, пионы, мускари, гиацинты.
- Всесезонные цветы: альстромерии, гипсофилы, диантусы, пионовидные розы.
- Сухоцветы: лаванда, зайцехвост, хлопок, колосья пшеницы, веточки эвкалипта.