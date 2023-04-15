Как стильно украсить стол на Пасху

Одна из главных традиций праздника – трапеза с расписными яйцами, золотистым куличом и белоснежной пасхой. «ФедералПресс» собрал варианты декора, которые будут под стать воскресным угощениям.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Подставки для еды на Пасху

Расписные пасхальные яйца будут отлично смотреться в специальных подставках.

Пасхальные венки из декоративных и живых цветов и веточек, соломенные гнезда, корзины.

Керамические подставки или пашотницы в белом цвете или пастельных тонах.

Гнезда из тканевых салфеток в форме конфет. Вариантов множество:

Для пасок и куличей тоже можно подобрать акцентную посуду.

Сервировочные блюда с пасхальными рисунками.

Подставки с пасхальными фигурками – кроликами, курочками, ангелочками.

Деревянные подносы с природными атрибутами – веточками и цветами. Хорошо будут смотреться:

Пасхальный декор

Самостоятельные декоративные украшения пасхального стола могут отражать не только дух Пасхи, но и весеннюю атмосферу. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение природной атрибутике.

Фигурки пасхальных кроликов – они могут быть из керамики, дерева и текстиля.

Небольшие горшки с домашними цветами или зеленью.

Свечи в форме пасхальных яиц.

Разноцветные тканевые салфетки. Дополнят праздничные блюда на столе:

Цветы на Пасху

Центром праздничного стола может стать букет цветов. Лучше всего на Пасху будут смотреться живые весенние или всесезонные цветы. Дополнить основной букет можно композициями с веточками вербы или сухоцветами.