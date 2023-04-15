$81.50-0.1790.16+0.16
1 час назад

Как стильно украсить стол на Пасху

РИА "ФедералПресс"

Одна из главных традиций праздника – трапеза с расписными яйцами, золотистым куличом и белоснежной пасхой. «ФедералПресс» собрал варианты декора, которые будут под стать воскресным угощениям.

Как стильно украсить стол на Пасху
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Подставки для еды на Пасху

Расписные пасхальные яйца будут отлично смотреться в специальных подставках.

Вариантов множество:
  • Пасхальные венки из декоративных и живых цветов и веточек, соломенные гнезда, корзины.
  • Керамические подставки или пашотницы в белом цвете или пастельных тонах.
  • Гнезда из тканевых салфеток в форме конфет.

Для пасок и куличей тоже можно подобрать акцентную посуду.

Хорошо будут смотреться:
  • Сервировочные блюда с пасхальными рисунками.
  • Подставки с пасхальными фигурками – кроликами, курочками, ангелочками.
  • Деревянные подносы с природными атрибутами – веточками и цветами.

Пасхальный декор

Самостоятельные декоративные украшения пасхального стола могут отражать не только дух Пасхи, но и весеннюю атмосферу. Дизайнеры советуют отдавать предпочтение природной атрибутике.

Дополнят праздничные блюда на столе:
  • Фигурки пасхальных кроликов – они могут быть из керамики, дерева и текстиля.
  • Небольшие горшки с домашними цветами или зеленью.
  • Свечи в форме пасхальных яиц.
  • Разноцветные тканевые салфетки.

Цветы на Пасху

Центром праздничного стола может стать букет цветов. Лучше всего на Пасху будут смотреться живые весенние или всесезонные цветы. Дополнить основной букет можно композициями с веточками вербы или сухоцветами.

  • Весенние цветы: гортензия, тюльпаны, пионы, мускари, гиацинты.
  • Всесезонные цветы: альстромерии, гипсофилы, диантусы, пионовидные розы.
  • Сухоцветы: лаванда, зайцехвост, хлопок, колосья пшеницы, веточки эвкалипта.
Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий