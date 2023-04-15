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Фелинолог предостерегла от одновременного кормления кошек сухим и влажным кормами

В противном случае животное не сможет переварить такую пищу, в желудке образуется «комок».

Хозяев кошек предостерегли от их кормления и сухим, и влажным кормами
© Unsplash.com

Допустимая разница между потреблением отличающихся по консистенции кормов — два часа. Лучше всего сделать питание питомца однообразным, но сбалансированным.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Ольга Тарновская.

«Кошка — это облигатный хищник, то есть абсолютный, поэтому система переваривания пищи у неё отличается от человеческой и от собачьей. У кошек небольшое количество ферментов, поэтому кошка не может переваривать разнообразную пищу. Чтобы кошка была здоровая, её пища должна быть однообразная, но правильно сбалансирована. Поэтому профессиональные корма хорошо сбалансированы. Конечно, можно кормить так называемым видотипичным натуральным кормлением — мясом, но это надо очень чётко высчитывать количество минералов, витаминов, соотношение белков, углеродов, жиров и так далее.

По поводу кормления сухим кормом и влажным — есть правило двух часов. То есть между кормлением сухим и влажным в обе стороны должно проходить два часа. Потому что иначе, если в желудке одновременно будет и сухой, и влажный корма, то там может образоваться не перевариваемый комок пищи, потому что по-разному перевариваются сухой и влажный корма, кошке будет плохо».

Тарновская отметила, что кошки могут с трудом усваивать молочные продукты. Допустимо добавлять в их пищу кисломолочные.

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