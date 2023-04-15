Хозяев кошек предостерегли от их кормления и сухим, и влажным кормами

«Кошка — это облигатный хищник, то есть абсолютный, поэтому система переваривания пищи у неё отличается от человеческой и от собачьей. У кошек небольшое количество ферментов, поэтому кошка не может переваривать разнообразную пищу. Чтобы кошка была здоровая, её пища должна быть однообразная, но правильно сбалансирована. Поэтому профессиональные корма хорошо сбалансированы. Конечно, можно кормить так называемым видотипичным натуральным кормлением — мясом, но это надо очень чётко высчитывать количество минералов, витаминов, соотношение белков, углеродов, жиров и так далее.