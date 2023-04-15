Правила разведения костров на даче

В России начинается дачный сезон, а вместе с ним приходит и опасность пожаров. Источником трагедии может стать костер, мангал и даже пиротехника.

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В Свердловской области в апреле в садовом товариществе загорелась сухая трава, пожар распространился на двадцать строений. Огонь удалось остановить только на площади 10 гектаров, сообщили в МЧС. Пострадавших в этот раз нет.

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Как провести свой отдых на даче максимально безопасно, рассказывает «Парламентская газета».

Где развести огонь

С начала апреля сообщения о возгораниях МЧС регистрирует по всей стране, от Чувашии до Красноярска. Часто пожары сложные — технике трудно подъехать к дачам из-за узких разбитых дорог, и всегда есть риск, что огонь может перекинуться на другие здания. На садовых участках в домах стоят баллоны с газом, что создает дополнительную опасность.

разводить костры, готовить пищу на мангалах и жаровнях, сжигать отходы в противопожарных расстояниях между зданиями;

использовать открытый огонь вне специально оборудованных мест;

перекрывать проезды для пожарной техники — любыми изделиями и предметами, а также посадкой крупногабаритных деревьев;

на расстоянии менее тысячи метров от леса запускать неуправляемые изделия из горючих материалов — например, популярные ночные фонарики;

сжигать сухую траву и листья на расстоянии менее 15 метров от ближайших дачных построек. Дистанцию можно сократить вдвое, если использовать металлическую бочку с крышкой;

устанавливать мангал и жарить шашлык ближе чем в пяти метрах от дачи. Провести выходные на даче без неприятностей поможет соблюдение норм, которые указаны в Правилах противопожарного режима. По ним запрещается:

Использование открытого огня запрещается при установлении на территории особого противопожарного режима, под деревьями хвойных пород, при скорости ветра выше 10 метров в секунду. Владельцы участков также обязаны своевременно скашивать траву и убирать сухую.

Как защитить участок

К причинам пожара можно отнести не только несоблюдение правил, но и халатность сотрудников надзорных органов, которые должны были провести профилактические работы с людьми, сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, повышать гражданскую ответственность могут добровольные пожарные подразделения. Волонтеры могли бы заранее разъяснить жителям в своем регионе, к чему приведут нарушения противопожарного режима. В их силах подготовить людей к экстремальной ситуации, чтобы знать, что делать, если огонь вышел из-под контроля.

МЧС России на своем сайте публикует правила безопасности людей в любой экстремальной ситуации, в том числе при палах сухой травы и отдыхе на природе. По рекомендациям ведомства в жаркое засушливое лето вообще лучше не разжигать костры, особенно с применением горючих жидкостей. Не следует оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, особенно на солнечных полянах. У каждого дачного строения стоит поставить емкость с водой, скосить прошлогоднюю траву вокруг участка, а сжигать сухую листву безопаснее всего в печи, если она есть.

эвакуировать всех членов семьи, которые не смогут оказать помощь;

увести в безопасное место домашних животных;

позвонить в пожарную охрану, назвав адрес пожара, очаг его возникновения и свою фамилию;

закрыть все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;

наполнить водой ведра, бочки и другие емкости, приготовить мокрые тряпки — ими можно будет гасить угли или небольшое пламя;

если пожар не угрожает жизни, постараться потушить его подручными средствами;

при приближении огня обливать крышу и стену дома водой;

постоянно осматривать территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок. Если пламя подобралось к участку близко, МЧС рекомендует: