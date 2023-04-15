Зачем закаливать рассаду: видео
Совсем скоро, в конце мая — начале июня, когда на улице уже установится тепло, а земля прогреется, можно будет высаживать свою рассаду в открытый грунт. Но перед этим нужно ее хорошо подготовить.
Одним из методов поделился блогер под ником @parnishka.molodoi в своем TikTok-аккаунте. По словам дачника, чтобы получить хорошую рассаду, необходимо ее заранее закаливать.
Процесс закаливания необходим для привыкания растений к свежему воздуху, влажности и уличному свету. Процедура повышает устойчивость рассады к заболеваниям и суровым внешним условиям. Посаженные культуры лучше приживаются на грядке и, соответственно, активнее растут.
Нужно оставить рассаду открытого окна на 20 минут и проделывать так каждый день в течение недели, постепенно увеличивая время.
Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, зачем закаливать рассаду и как это делать.
Ранее мы показывали ролик о том, что делать, если не цветет антуриум.