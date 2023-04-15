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Зачем закаливать рассаду: видео

Совсем скоро, в конце мая — начале июня, когда на улице уже установится тепло, а земля прогреется, можно будет высаживать свою рассаду в открытый грунт. Но перед этим нужно ее хорошо подготовить.

Одним из методов поделился блогер под ником @parnishka.molodoi в своем TikTok-аккаунте. По словам дачника, чтобы получить хорошую рассаду, необходимо ее заранее закаливать.

Процесс закаливания необходим для привыкания растений к свежему воздуху, влажности и уличному свету. Процедура повышает устойчивость рассады к заболеваниям и суровым внешним условиям. Посаженные культуры лучше приживаются на грядке и, соответственно, активнее растут.

Нужно оставить рассаду открытого окна на 20 минут и проделывать так каждый день в течение недели, постепенно увеличивая время.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее, зачем закаливать рассаду и как это делать.

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