Что можно делать со скорлупой освященных яиц

По словам священнослужителей, окропление святой водой куличей и пасхальных яиц не является полным освящением в прямом смысле этого слова. Это обычный традиционный обряд, совершением которого церковь дает благословение на окончание Великого поста. Поэтому скорлупу от освященных в церкви яиц можно утилизировать также, как обычные продукты.

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Кстати, садоводы-эксперты говорят, что яичная скорлупа - это естественный источник кальция. В измельченном виде её можно добавлять в корм птицам, мульчировать грядки и даже бороться с насекомыми-вредителями при посадке картофеля, для этого достаточно бросить скорлупу от яиц в лунку. Если вы решите использовать скорлупу таким образом, стоит помнить, что применять этот продукт в качестве удобрения и прикормки можно только при окрашивании яиц естественными красителями - луковой шелухой или овощным соком.

Как поступить со скорлупой от пасхальных яиц, теперь понятно. А что делать с религиозными наклейками, которыми в последнее время стали часто украшать яйца на Пасху.

По этому поводу священнослужители дают однозначную рекомендацию - лучше вообще не приобретать такие наклейки. Да, изображения креста, лики Христа и Божией Матери красиво выглядят. Но, при употреблении яиц эти изображения сначала будут повреждены, а потом их выкинут в мусор, а это уже кощунство.