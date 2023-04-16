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10 минут назад

Назван действенный метод наказания кошки

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Один действенный метод наказания кошки назвала в эфире радиостанции «Говорит Москва» фелинолог Ольга Тарновская. Она посоветовала использовать пульверизатор с водой и резкий тон голоса.

Назван действенный метод наказания кошки
Фото: МослентаМослента

При этом специалист пояснила, что кошки могут запомнить лишь до пяти ограничений. Например, можно сделать ограничения на порчу обоев, мебели, прыжки на стол и еще что-то. Для закрепления команды «нельзя» следует воспользоваться пульверизатором, выставив его на дальнюю струю воды.

«В момент, когда кошка делает то, что вам не нравится, стреляете водой в ее морду и говорите резким голосом, очень неприятным: "нельзя"», — сказала специалист.

Тарновская уточнила, что в этот момент питомец реагирует не на слова человека, а на его интонацию. Кроме того, не следует делать отрицательное подкрепление тогда, когда кошка уже перестала делать то, что вам не нравится.

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