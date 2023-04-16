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50 минут назад

Дизайнер Голуб объяснила, почему стоит предпочесть шкафы открытым полкам

Мира Маркина

Пространство малогабаритной студии не стоит оформлять с помощью открытых полок, вещи лучше хранить в закрытых шкафах. Об этом "Газете.ру" рассказала специалист по дизайну интерьеров Юлия Голуб.

Дизайнер объяснила, почему шкафы лучше открытых полок
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, закрытые шкафы визуально расширяют и облегчают пространство, а открытые полки с вещами, напротив, его захламляют. Мебель для небольшой квартиры стоит выбирать светлую, чтобы она была в тон стен, без декоративных элементов и отделки.

Кроме того, стоит продумать, каким образом в небольшом помещении получится компактно хранить вещи. В этом помогут выдвижные ящики, корзины, обувницы, а также аккуратная мебель, которую можно сложить.

Дизайнер интерьеров назвал цвета, в которые опасно красить спальню

В качестве трансформирующегося спального места Юлия Голую рекомендует рассмотреть диван-кровать без подлокотников с небольшой спинкой или раздвижную кушетку.

Чтобы сэкономить пространство на кухне, можно использовать откидной пристенный стол или барную стойку, а также технику, которая занимает мало места: встраиваемый холодильник под столешницу, варочную панель с двумя конфорками, духовку, комбинированную с СВЧ-печью.

Ранее "Рамблер" писал о цветах, которые не стоит использовать в интерьере квартиры.

Дом и сад,
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