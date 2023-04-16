Дачники поделились хитростями для богатого урожая малины

Опытные садоводы рассказали, что для обильного урожая ягод и хорошего развития малины необходимо особо сильно уделить время для ухода за кустарником весной. Кроме обрезки и обработки от вредителей, нужно правильно вносить удобрения. Об этом сообщает «Профиль».

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В частности, после зимы малина активно нуждается в азоте – подкормку проводят достаточно рано. Но важно дождаться момента, когда почва уже немного прогреется. Одним из лучших вариантов садоводы считают нитрофоску. При сухой почве кустарник нужно полить, а потом распределить по 35 грамм удобрения на каждом квадратном метре малинника.