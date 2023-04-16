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Кинолог рассказал о весеннем уходе за собаками

Весной просыпаются вредные для собак насекомые, которые переносят заболевания. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает Daily Moscow.

Кинолог рассказал о весеннем уходе за собаками
© Реальное время

Так, хозяевам не стоит забывать о клещах, которые активны круглый год. Необходимо проводить регулярную обработку от паразитов, отметил кинолог.

Кроме того, весной питомец может наткнуться на острые предметы и пораниться. А в слякоти содержится большое количество вредных веществ, в том числе и реагент. Это может привести к раздражению подушечек лап.

Кроме того, по словам Голубева весной у некоторых собак может возникнуть аллергия. Она проявляется по-разному: зуд, выпадение шерсти, воспаление глаз и ушных раковин.

Кинолог рассказывал о признаках переохлаждения у собак. Он отметил, что дрожь и озноб — первый признак переохлаждения у питомца. Кроме того, могут побледнеть слизистые. Собака становится вялой, а ее мышцы — жесткими.

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