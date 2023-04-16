Кинолог рассказал о весеннем уходе за собаками

Весной просыпаются вредные для собак насекомые, которые переносят заболевания. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает Daily Moscow.

© Реальное время

Так, хозяевам не стоит забывать о клещах, которые активны круглый год. Необходимо проводить регулярную обработку от паразитов, отметил кинолог.

Кроме того, весной питомец может наткнуться на острые предметы и пораниться. А в слякоти содержится большое количество вредных веществ, в том числе и реагент. Это может привести к раздражению подушечек лап.

Кроме того, по словам Голубева весной у некоторых собак может возникнуть аллергия. Она проявляется по-разному: зуд, выпадение шерсти, воспаление глаз и ушных раковин.