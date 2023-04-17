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2 часа назад

Эксперт по фэншуй рассказала, какие картины привлекают богатство

Москва24

Картины с изображением роскошных кораблей и нечетным числом рыбок заряжают дом энергией процветания и богатства. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева.

Эксперт рассказала, какие картины привлекают богатство
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, корабли на картинах в доме обязательно должны быть роскошными. При этом корму нельзя направлять на окно. "Чтобы корабль через него как бы вплывал в жилище, а не уплывал из него вместе с нашими деньгами", – отметила эксперт.

Богатство и процветание в дом приносят картины с нечетным количеством рыбок. Особенно если их 9. Ведь в 2024 году по фэншуй начнется эра 9-го периода, и уже сейчас изображения девяти объектов наделены особой силой в плане денег.

Также 9-й период символично связан с фениксом. Поэтому эксперт посоветовала разместить в доме картину с красивой красной птицей, восстающей из пепла. Это принесет удачу и богатство, объяснила она.

На стену в комнате, где все обычно едят, лучше всего поместить натюрморт. На нем обязательно должно быть изображено изобилие продуктов. Тогда живущим в доме не придется задумываться, где взять деньги на еду, отметила Николаева.

Кроме этого, в фэншуй есть специальные изображения для привлечения богатства в дом. Например, картина "Сто детей" приводит к процветанию семьи и помогает завести ребенка. Также с энергией достатка связаны изображения апельсинового или мандаринового дерева, карпов и символа Шен, заключила эксперт.

Ранее практикующий хиромант, психолог, физиогномист Наталия Побединская назвала треугольник денег самым знаменитым знаком богатства на руках. По словам эксперта, хорошо, когда его контуры четкие и плотно соединяются друг с другом. Если же на треугольнике есть разрыв, через него теряются деньги.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/17042023/568050?utm_source=CopyBuf

Дом и сад,Ольга Николаева,
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