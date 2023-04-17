Раскрыто влияние забора на стоимость страховки дачи

При составлении индивидуальной программы страхования дачи наличие забора, окружающего участок, может повлиять на стоимость полиса. Об этом предупредил россиян директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин, пишет РИА Новости.

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«Надежность забора в таком случае будет оцениваться по материалу, из которого он сделан (предпочтительнее кирпич и металлоконструкции), высоте, замкнутости периметра, а также наличию сигнализации», — пояснил эксперт.

Управляющий продуктом департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия» Павел Зингаревич отметил, что от материала забора зависит только страховая премия (сумма, которую платит клиент), касающаяся непосредственно забора — так, тариф на страхование деревянного забора выше, чем, например, каменного, кирпичного или металлического.

При этом в массовых страховых продуктах, которые не требуют индивидуального андеррайтинга, наличие и материал забора не повлияют на стоимость полиса. Однако есть условия, при которых в страховании дачи могут отказать, предостерег Зингаревич.

«Если дом стоит в чистом поле, отсутствует и ограждение участка, и ограждение общей территории населенного пункта (СНТ, коттеджного поселка и тому подобного), то это может стать одной из причин отказа в страховании объекта», — рассказал эксперт.