Названы шесть вещей, которые кошки не любят больше всего

Журналисты «Ридуса» выяснили у экспертов, какие действия хозяев не нравятся кошкам больше всего. Первое табу — громкая музыка и резкие звуки. Отмечается, что кошачьи уши чрезвычайно чувствительны и восприимчивы к шуму. Также питомцы ненавидят перемены, включая перестановку мебели или переезд в другое жилье. Авторы советуют заранее подготовить животное к таким потрясениям.

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Кроме того, кошки с трудом переносят резкие запахи, которые вызывают у них раздражение, тошноту и портят аппетит. Рекомендуется использовать парфюм подальше от любимца. Также хвостатые не любят, когда хозяева прерывают их сон или резко перестают играть с ними. При отсутствии возможности долго возиться с кошкой, рекомендуется отложить развлечение до более подходящего момента.