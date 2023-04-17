Эксперты рассказали, как сэкономить средства при ремонте дома

Ремонт дома в представлении многих людей — крайне затратный процесс. Эксперты дали советы, на чем можно сэкономить.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Специалисты отметили, что существуют ремонтные работы, которые можно сделать самостоятельно. Например, поклеить обои, подключить раковину или стиральную машину, а также собрать мебель.

Также не стоит сразу избавляться от всех старых вещей. Некоторые предметы можно перекрасить и преобразить самостоятельно. Вещи в хорошем состоянии можно попробовать продать.

При выборе мебели, декора и других предметов интерьера не нужно зацикливаться на одном бренде или магазине. Если поискать, можно найти вещи с более приятной ценой и оригинальным дизайном. Часть вещей можно приобрести с рук и сэкономить на этом немалые средства, передает издание «Профиль».