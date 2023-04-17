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39 минут назад

Эксперты рассказали, как сэкономить средства при ремонте дома

Вечерняя Москва

Ремонт дома в представлении многих людей — крайне затратный процесс. Эксперты дали советы, на чем можно сэкономить.

Эксперты рассказали, как сэкономить средства при ремонте дома
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты отметили, что существуют ремонтные работы, которые можно сделать самостоятельно. Например, поклеить обои, подключить раковину или стиральную машину, а также собрать мебель.

Также не стоит сразу избавляться от всех старых вещей. Некоторые предметы можно перекрасить и преобразить самостоятельно. Вещи в хорошем состоянии можно попробовать продать.

При выборе мебели, декора и других предметов интерьера не нужно зацикливаться на одном бренде или магазине. Если поискать, можно найти вещи с более приятной ценой и оригинальным дизайном. Часть вещей можно приобрести с рук и сэкономить на этом немалые средства, передает издание «Профиль».

Владелец квартиры в многоэтажном жилом доме не все должен ремонтировать за свой счет. Есть объекты и оборудование общедомового имущества: инженерные системы, трубы общих стояков, несущие конструкции, лестницы, подвалы, крыши. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.

Дом и сад,
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