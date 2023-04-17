Удивительный лайфхак для использования лаврового листа при стирке

Чудесное использование лаврового листа в стиральной машинеНе стоит недооценивать силу лаврового листа при стирке одежды.

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К настоящему времени вы наверняка уже знаете, какими преимуществами обладает лавровый лист. Это ароматное растение не только является идеальной приправой для придания вкуса вашим блюдам или соусам, но и обладает множеством достоинств, которые превращают наш дом в настоящую гавань мира и счастья.

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На самом деле, известно, что лавровый лист обладает волшебными свойствами для уборки дома. Однако сегодня речь пойдет о том, чем он может помочь нам при стирке белья.

Нейтральный и приятный аромат

Нам понадобится всего лишь несколько лавровых листьев. Поместите их внутрь барабана стиральной машины вместе с цветной одеждой, и вы увидите, что после завершения цикла стирки и отжима она будет чистой и обладать естественным запахом. Одежда, которую мы носим ежедневно, в основном изготавливается из хлопка, кожи, полиэстера и других синтетических материалов. С помощью лаврового листа, создающего бальзамический, интенсивный и свежий эффект, вам удастся придать приятный и нейтральный запах своей одежде.

Восстановление цвета

Лавровый лист не только является надежным природным средством для чистки одежды, но и является идеальным средством, если вы хотите вернуть цвет выцветшей одежде, с которой уже по этой причине собирались расстаться. Не торопитесь, а попробуйте вернуть ей цвет с помощью лаврового листа.

Вам понадобятся всего лишь пищевая сода, лавровый лист и вода.

Итак, налейте в кастрюлю воды, вскипятите ее и добавьте 10 лавровых листьев и 4 столовых ложки пищевой соды. Через 20 минут снимите кастрюлю с огня, и дайте раствору остыть.Затем вылейте приготовленный раствор в тазик или ведро, и поместите туда выцветшую одежду. В случае, если одежды много, то и раствора придется приготовить больше. Оставьте замоченную в растворе одежду на сутки, далее стирайте ее, как обычно.