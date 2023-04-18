Среди продуктов питания и обычных бытовых средств есть немало тех, запах которых неприятен домашним животным. Вопрос, какие запахи не переносят собаки, может возникнуть у владельцев из-за нежелательного поведения питомца: например, порчи вещей, мочеиспускания и оставления меток дома.

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Кроме того, владельцев может волновать безопасность животного и список неприятных запахов, которые потенциально вредны для их любимцев.

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В этой статье мы поговорим, какие есть безопасные средства для приучения животных. А также разберемся, какой запах отпугивает собак и перечислим ароматы, которые они не любят.

Обоняние у собак

У собак острое обоняние. Во многом оно зависит от породы и некоторых других факторов, но у любого пса оно сильнее, чем у человека. Эти животные способны «распутать» даже старые следы, вернуться домой по собственным меткам, находить предметы, определять невероятное многообразие различных запахов.

У собак сложное социальное поведение, поэтому они выражают и получают с помощью запахов широкий спектр сигналов. Коммуникация посредством запахов происходит, когда животное оставляет во внешней среде сохраняющиеся запахи мочи, фекалий, секрет параанальных желез. А также метит территорию индивидуальными запахами особых (апокринных) потовых желез, расположенных в области головы, на основании хвоста и в промежности. Наверняка вы замечали, что при встрече псы часто обнюхивают друг друга от хвоста до носа: важен и сам ритуал обнюхивания, и информация, которую получает животное. Обнюхивают они также предметы, метки других собак.

Мечение — это вспомогательное поведение, которое продиктовано не только социальными или половыми факторами. Это может быть демонстрацией «захвата» территории, доминированием, родительским и дружеским жестом. Например, кобель может метить щенят при первом контакте с ними, зачастую псы метят и новые предметы, мебель и даже людей. Меткой по маршруту следования они оставляют информацию для других животных.

Какие запахи не любят собаки?

Каких же запахов боятся собаки? В основном резких. Обычно страх какого-либо аромата обусловлен его потенциальной опасностью. Например, одни запахи могут притупить обоняние животного, а другие и вовсе опасны ожогом слизистых.

При оценке интенсивности запаха нельзя ориентироваться на свои ощущения. Ведь обоняние собаки намного сильнее человеческого, и слабые, на наш взгляд, ароматы могут оказаться очень резкими для питомца.

Итак, какие запахи не любят собаки — разберемся подробнее в ароматах, которые им не нравятся и которые их отпугивают.

Цитрусовые

Собаки не любят аромат лимонов, мандаринов, апельсинов, бергамота и лайма. В большинстве случаев им не нравится и их вкус. Наиболее устойчивый запах дают эфирные масла цитрусовых, которые часто входят в состав средств-отпугивателей.

Эфирные масла

Эфирные масла лаванды, ветивера, грушанки, дегтя — все эти запахи не нравятся псам. Хотя эфирные масла нередко входят в состав специализированных спреев, использовать их для отпугивания питомца самостоятельно ни в коем случае нельзя. Они токсичны для животных при вдыхании и попадании на кожу, лапы, слизистые. Если у вас дома есть животные, то от ароматерапии лучше воздержаться в целях их безопасности.

Средства на спирту

Псы не переносят любые средства, содержащие спирт, например, лекарственные настойки, антисептики. Причина, почему собаки не любят эти запахи — опасность спиртов для здоровья животного.

Мази

Камфорная, ихтиоловая, серная мазь, мазь Вишневского — это сильные запахи, которые не по душе домашним любимцам. Применять их стоит только в случае назначения ветеринарным врачом, ведь неприятный аромат — не самая большая опасность. Эти мази могут быть вредны при употреблении внутрь, например, если собака слизала их с какой-либо поверхности.

Пряности и специи

Нельзя использовать для отпугивания перец, кардамон, гвоздику, сушеный чеснок и другие молотые специи, особенно острые. Они легко вдыхаются и обжигают слизистые, хотя и действуют как отпугиватели.

Кофе

Аромат кофе — это еще один запах, который часто не переносят собаки. Он обладает раздражающим действием и может отпугивать питомца. При этом важно, чтобы собака не съела зерна или молотый кофе — такое случается, если она отличается любопытным характером.

Столовый уксус

Запах уксуса неприятен подавляющему большинству животных и людей. Если при уборке вы используете слабый раствор столового или яблочного уксуса, то его обязательно нужно тщательно смывать с поверхностей, чтобы не оставалось не только запаха, но и мельчайших его компонентов, которые собака может слизать.

Бытовая химия

Различные химические средства для уборки, шампуни, спреи зачастую обладают неприятным для собак ароматом. Хотя людям они могут нравиться. Однако отталкивающий запах в данном случае напрямую связан с опасностью, которую таят в себе токсичные для животных вещества.

Парфюмерия

Духи, одеколоны, ароматические свечи, масла, автоматические распылители, освежители воздуха — все эти запахи не только отпугивают собак, но и несут в себе опасность для их здоровья. Такие средства нельзя использовать для отпугивания, от них стоит отказаться вовсе, если дома есть животные.

Алкоголь

Многие собаки не переносят алкоголя. Даже когда такой запах просто исходит от людей. Однако если ваш питомец интересуется подобными напитками (например, некоторых псов привлекает запах пива), стоит исключить контакт с алкоголем в целях безопасности.

Средства с отпугивающим собак запахом

Если вы ищете средства, которые помогут в борьбе с нежелательным поведением животных, лучше обратить свое внимание на специализированную продукцию. Подобные средства обладают отпугивающим эффектом, который помогает отучить питомца от меток мочой или грызения.

Спрей Mr. Fresh Expert «Отучение гадить»

Средство обладает отпугивающим действием, благодаря содержанию эфирного масла горькой полыни и апельсиновой отдушки. Кроме того, удаляет неприятный запах мочи. Спрей необходимо распылить на поверхность, от которой требуется отучить собаку. Можно обработать средством кусочек ткани и положить его в нужное место.

Гель Beaphar «Stop It Exterier Crystals»

Гель, который можно применять для улицы и сада, содержит неприятные для животных эфирные масла. Они обладают отпугивающим эффектом, и в комплексной работе помогают формировать у собаки правильную привычку.

Спрей April «Антигадин. Спрей от меток»

Эфирные масла в составе отпугивают животных, а ферменты расщепляют мочу и метки, уничтожая запах. Спрей наносят на предметы, от которых требуется отучить собаку и предотвратить повторное появление меток.

Спрей Mr. Fresh «Защита от погрызов»

Средство помогает отучить собаку от погрызов мебели, обуви и предметов быта. Полынь и другие растительные горечи обладают неприятным для животного вкусом. А отпугивающие запахи (эфирное масло полыни и апельсиновая отдушка), которые не доставляют дискомфорта людям, помогают отучить питомца от нежелательных мест.

Спрей Bonsy «Антивандальный от порчи предметов и погрызов»

Содержит в составе растительные горечи и помогает быстро и эффективно отучить собаку грызть предметы мебели, одежду, обувь.

Спрей SMART MOOD «Поглотитель запаха»

Это препарат с ферментами в составе, которые расщепляют мочу и уничтожают ее запах. Обладает дезинфицирующим и дезодорирующим свойствами. В комплексе со средством-отпугивателем помогает отучить от привычки метить в нежелательных местах.

Когда и как использовать отпугивающие запахи?

Чаще всего отпугивать нужно от мест, где собака хотя бы единожды оставила метку. Старые метки заставляют пса снова и снова маркировать эти места. Получается замкнутый круг. Это приводит к закреплению неправильного поведения.

Поэтому так важно устранить запах меток. Для этого необходимо обработать участок препаратом с ферментами, которые расщепляют молекулы мочи. На расщепление потребуется время, поэтому дополнительно стоит применить запахи-отпугиватели: тогда у собаки будет минимум соблазна вернуться к помеченному месту, пока фермент не устранит запах.

Важно не просто замаскировать запах, а удалить его.

Средство, обладающее только ароматическим свойством, не поможет уничтожить запах. Нос собаки очень чувствителен к моче, поэтому даже, если человек не ощущает ее, пес может долго сохранять привычку ходить в туалет в помеченное место.

Но препарата с ферментами и запаха-отпугивателя может быть недостаточно для привития желательного поведения.

Нужно проводить комплексную работу, которая включает следующие меры:

Тщательно вымыть и обработать помеченное место ферментным очистителем, который расщепляет мочевую кислоту и другие феромоны питомца.

Изменить функциональное назначение места, потому что собака обычно не ходит в туалет там, где спит, ест или играет. Можно поставить там миски с кормом, положить подстилку, игрушки.

Обратиться к ветеринарному врачу, чтобы исключить медицинскую причину мочеиспускания и мечения в доме.

Наблюдать за обстоятельствами, в которых пес оставляет метки. Если это возникает в ответ на внешние события (например, приход гостей, появление другой собаки или кошки), то нужно обратиться к зоопсихологу.

Чаще выгуливать животное, особенно после еды, сна, игры. Уделять ему больше внимания, дрессировать, обучать и общаться.

Показать питомцу, где можно справлять нужду: привести к месту, хвалить за обнюхивания и другие проявления, которые предваряют мочеиспускание, дефекацию. Можно использовать спреи с аналогом животных феромонов.

Если у собаки есть привычка грызть вещи, то один из методов коррекции — научить использовать для этого разрешенные предметы. Создавайте безопасное окружение с привлекательными игрушками. Молодая собака, которая испытывает недостаток в общении, в движении, начнет грызть все подряд от скуки. Предложите питомцу широкий выбор игрушек — например, из каучука или нейлона, с углублениями, куда можно положить завлекающие лакомства. Не давайте в качестве игрушек старые полотенца и обувь — собака не сможет отличить новые вещи от старых и сгрызет ботинки в прихожей.

И, конечно, не забывайте уделять достаточно внимания питомцу. Это самый эффективный способ справиться с негативными привычками.

Резюме

Собаки используют запахи как средство коммуникации: оставляют во внешней среде сохраняющиеся запахи мочи, фекалий, секрет параанальных желез.

Псы боятся запаха эфирных масел, уксуса, бытовой химии, средств на спирту, парфюмерии, пахучих мазей, цитрусов, пряностей и специй.

Для борьбы с нежелательными привычками и отпугивания можно использовать только специализированные средства: спреи, гели, растворы.

Все отпугивающие средства эффективны только в комплексе с устранением запаха меток.

Перед тем как использовать отпугивающие средства, необходимо убедиться, что нежелательное поведение не вызвано медицинскими причинами.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какой запах отпугивает собак, чтобы они не «гадили»?

Отпугивать собак можно с помощью специально разработанных для этого средств. Но если не устранять запах мочи и фекалий, то пес вновь и вновь будет возвращаться на помеченное место. Поэтому важно тщательно вымыть загрязненный участок, а затем обработать его средством с биологическими ферментами, которые устраняют компоненты мочи. Далее можно использовать отпугиватели — специализированные спреи, содержащие безопасные для животных вещества.

Какие запахи отпугивают собак от оставления меток?