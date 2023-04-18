Как при помощи копеечных средств отбелить одежду: лайфхак из СССР

Сегодня этот лайфхак зовется советским, а в СССР его называли французским. Впрочем, не столь важно, как его называть. Главное, что он действительно работает и помогает отбелить одежду быстро и дешево.

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Подробнее о лайфхаке – в материале "Рамблера".

марганцовка

хозяйственное мыло

таз

терка

горячая вода Вот, что вам потребуется:

Натрите на терке половину бруска хозяйственного мыла (важно, чтобы оно содержало 72% жирных кислот) и залейте кипятком.

Затем возьмите несколько кристаллов марганцовки и растворите в стакане горячей воды. Обязательно проследите за тем, чтобы кристаллы растворились, иначе на ткани могут остаться пятна.

Далее вылейте раствор в таз с водой, чтобы цвет получился насыщенно-розовым, но прозрачным. Опустите в таз белые вещи.

Сначала ткань приобретет розовый, а потом коричневатый оттенок, но это нестрашно. Оставьте вещи в воде с марганцовкой на несколько минут, а затем влейте в таз мыльный раствор.