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43 минуты назад

Как при помощи копеечных средств отбелить одежду: лайфхак из СССР

Мира Маркина

Сегодня этот лайфхак зовется советским, а в СССР его называли французским. Впрочем, не столь важно, как его называть. Главное, что он действительно работает и помогает отбелить одежду быстро и дешево.

Как при помощи копеечных средств отбелить одежду: лайфхак из СССР
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о лайфхаке – в материале "Рамблера".

Вот, что вам потребуется:
  • марганцовка
  • хозяйственное мыло
  • таз
  • терка
  • горячая вода

Натрите на терке половину бруска хозяйственного мыла (важно, чтобы оно содержало 72% жирных кислот) и залейте кипятком.

Затем возьмите несколько кристаллов марганцовки и растворите в стакане горячей воды. Обязательно проследите за тем, чтобы кристаллы растворились, иначе на ткани могут остаться пятна.

Далее вылейте раствор в таз с водой, чтобы цвет получился насыщенно-розовым, но прозрачным. Опустите в таз белые вещи.

Сначала ткань приобретет розовый, а потом коричневатый оттенок, но это нестрашно. Оставьте вещи в воде с марганцовкой на несколько минут, а затем влейте в таз мыльный раствор.

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Вода тут же приобретет мутно-коричневый цвет, а вещи станут белыми. Размешайте раствор и оставьте белье в нем на несколько часов или на ночь. Утром на вещах не останется ни единого пятна, а сами вещи будут идеально белыми.

Дом и сад,
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