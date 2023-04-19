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17 минут назад

7 лайфхаков с солью, которые облегчат быт

WomanHit.ruиещё 1

Используйте ее не только для приготовления пищи.

7 лайфхаков с солью, которые облегчат быт
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Соль способна придать вкус даже самому простому блюду, но на этом полезные свойства специи не заканчиваются.

Она может стать настоящим помощником в быту.

Спасти яблоки от потемнения

Нарезанные фрукты быстро темнеют от соприкосновения с воздухом, процесс окисления замедлится, если ломтики яблока положить на пару минут в подсоленную воду. Затем жидкость можно слить, а кусочки фрукта убрать в холодильник, они надолго останутся свежими и светлыми.

Быстрее охладить напиток

Если в ведерко для льда смешать кубики льда с солью, вино или вода охладятся до нужной температуры всего за 10 минут. Соль усилит теплообмен, поэтому напиток быстрее остудится.

Почистить разделочную доску

Деревянные доски быстро впитывают запахи, даже после тщательного мытья может остаться небольшой аромат рыбы, лука, мяса. Избавиться от него поможет соль. Для этого доску нужно щедро присыпать и оставить на 10 минут, после этого устранить соль мягкой тряпочкой и помыть доску в мыльном растворе.

Убрать запах с рук

Устранить аромат лука и чеснока с ладоней тоже поможет соль: протрите руки солью, сбрызнутой лимоном, а затем помойте с мылом. От запаха даже сильно пахнущих продуктов не останется и следа.

Собрать разбившееся яйцо

Белок от упавшего яйца сложно устранить, он быстро превращается в пленку, а швабра растаскивает его по всей комнате. Воспользуйтесь солью: присыпьте разбившееся яйцо и оставьте на 5—10 минут, потом собрать белок можно с помощью веника, швабры или пылесоса.

Прочистить слив

Раз в неделю засыпайте сливы в раковине половиной стакана соли, оставьте на пару часов, а затем пролейте очень горячей водой. Такая профилактика не даст появиться засорам.

Вернуть блеск бокалам

Чтобы стеклянная посуда сияла, смешайте соль с ложкой уксуса, натрите стаканы или вазочку и оставьте на десять минут, затем смойте теплой водой и насухо вытрите мягкой тряпочкой или бумажным полотенцем.

Дом и сад,
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