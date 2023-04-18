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28 минут назад

Метод 5 вещей: в вашем доме всегда будет порядок

WomanHit.ru

Всего 15 минут для чистоты и уюта.

Метод 5 вещей: в вашем доме всегда будет порядок
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Поддерживать порядок в доме может быть тяжело по множеству причин, от морального состояния до слишком серьезной загрузки на работе. Хаос иногда выходит из-под контроля и начинает казаться, что привести дом в нормальный вид просто невозможно, а уж тем более поддерживать в нем порядок.

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Но психотерапевт КейСи Дэвис считает, что любой бардак можно победить, если использовать простой и очень эффективный способ держать обстановку в квартире под контролем.

Метод основывается на том, что все вещи в доме нужно разделить на пять категорий:
  • Мусор;
  • Грязная одежда;
  • Посуда;
  • Вещи, у которых есть свое место;
  • Вещи, у которых нет своего места

Итак, приступая к уборке, обойдите дом, сосредоточившись только на поиске мусора. Складывайте его в ведро или пакет, а остальное игнорируйте.

Пройдитесь по всем комнатам и выбросите обертки, фантики, чайные пакеты и все, что должно отправиться в мусорку.

Затем отправляйтесь на второй круг, теперь ваша цель — грязная одежда и обувь. Относите ее в стирку, а запустите машинку позже. Главное, убрать вещи с тех мест, где они точно не должны находиться.

Еще один круг — посуда: соберите стаканы и кружки, тарелки, контейнеры, отправьте их посудомоечную машину или в раковину. Можно сполоснуть посуду сразу, а можно после завершения всех шагов, предложенных в системе.

Предпоследний круг — вещи, у которых есть место. Переставляйте предметы туда, где они должны располагаться, отправляйте чистую одежду в шкафы, расставьте книги, сувениры, кухонные и банные принадлежности.

Осталось лишь собрать вещи, у которых нет четкого места. Просто сложите их в контейнер, а когда уборка будет закончена, подумайте, куда предметы стоит поместить.

Если придерживаться такого плана каждый день или хотя бы пару раз в неделю, дома всегда будет чисто. При этом не обязательно выполнять все пять шагов сразу: можно распределить их в течение дня или делегировать близким.

Еще одна рекомендация от специалистов клининговых служб: напишите для себя список дел, которые можно выполнить меньше, чем за минуту.

Каждый день выбирайте 2—3 из них и выполняйте.

Например:

  • Протереть любой бытовой прибор;
  • Вытереть экран телевизора;
  • Протереть зеркало в ванной или прихожей;
  • Полить растения;
  • Протереть места, о которых часто забывают: выключатели, пульты, трубка домофона, ножки стола;
  • Выбросить лишнее из холодильника;
Дом и сад,
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