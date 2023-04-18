Метод 5 вещей: в вашем доме всегда будет порядок

Всего 15 минут для чистоты и уюта.
Поддерживать порядок в доме может быть тяжело по множеству причин, от морального состояния до слишком серьезной загрузки на работе. Хаос иногда выходит из-под контроля и начинает казаться, что привести дом в нормальный вид просто невозможно, а уж тем более поддерживать в нем порядок.
Но психотерапевт КейСи Дэвис считает, что любой бардак можно победить, если использовать простой и очень эффективный способ держать обстановку в квартире под контролем.
Итак, приступая к уборке, обойдите дом, сосредоточившись только на поиске мусора. Складывайте его в ведро или пакет, а остальное игнорируйте.
Пройдитесь по всем комнатам и выбросите обертки, фантики, чайные пакеты и все, что должно отправиться в мусорку.
Затем отправляйтесь на второй круг, теперь ваша цель — грязная одежда и обувь. Относите ее в стирку, а запустите машинку позже. Главное, убрать вещи с тех мест, где они точно не должны находиться.
Еще один круг — посуда: соберите стаканы и кружки, тарелки, контейнеры, отправьте их посудомоечную машину или в раковину. Можно сполоснуть посуду сразу, а можно после завершения всех шагов, предложенных в системе.
Предпоследний круг — вещи, у которых есть место. Переставляйте предметы туда, где они должны располагаться, отправляйте чистую одежду в шкафы, расставьте книги, сувениры, кухонные и банные принадлежности.
Осталось лишь собрать вещи, у которых нет четкого места. Просто сложите их в контейнер, а когда уборка будет закончена, подумайте, куда предметы стоит поместить.
Если придерживаться такого плана каждый день или хотя бы пару раз в неделю, дома всегда будет чисто. При этом не обязательно выполнять все пять шагов сразу: можно распределить их в течение дня или делегировать близким.
Еще одна рекомендация от специалистов клининговых служб: напишите для себя список дел, которые можно выполнить меньше, чем за минуту.
Каждый день выбирайте 2—3 из них и выполняйте.
Например: