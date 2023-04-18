Как навести чистоту, если лень убирать

Почему иногда так сложно подступиться к уборке? Виной всему неправильный настрой.

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Как поменять отношение к наведению чистоты, рассказали в эфире «Подкаста Лайфхакера».

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Запоминайте.

1. Мыслите позитивно

За всю жизнь человек тратит приличное количество часов на уборку. Воспринимать рутину как ненавистную ношу непродуктивно. Ведущий подкаста советует сфокусировать внимание на позитивных аспектах: вы убираетесь ради собственного благополучия и здоровья.

2. Получите награду

Если сама мысль об уборке доставляет мучение, подумайте, что ждёт вас после. Пообещайте побаловать себя любимой сладостью или приятным досугом после того, как наведёте чистоту.

3. Избавьтесь от раздражителей

Если вам не нравится, что домочадцы мешают наводить порядок, запланируйте уборку на время, когда останетесь в одиночестве. Не пытайтесь привлечь к труду соседей по жилплощади, если их вклад приносит одно расстройство.

4. Не беритесь за всё сразу

«Ожидание генерального очищения всех комнат вместе с мытьём полов и окон выматывает ещё до его начала», — говорит ведущий подкаста. Распределите нагрузку на несколько дней.

5. Действуйте по графику

Как вам нравится убирать: раз в неделю глобально или каждый день по чуть-чуть? Попробуйте оба способа, чтобы начать воспринимать уборку как приятную рутину. Например, в понедельник — помыть полы, вторник — окна, среду — разобрать одежду и помыть обувь, четверг — помыть сантехнику и так далее.

6. Занимайтесь не уборкой, а фитнесом

Если времени на спорт в обычной жизни не хватает, воспринимайте регулярную уборку как тренировку.

«Час мытья полов сжигает около 200 калорий. А если заняться тщательной чисткой ковров, этого же результата можно достичь за полчаса. Столько же калорий вы можете потратить за полноценное занятие йогой», — рассказали в эфире подкаста.

7. Убирайте под музыку

Включите энергичный плейлист, который поднимет настроение и мотивацию заниматься делами.

8. Отключите уведомления

Отвлечь от уборки может что угодно. Оградитесь от уведомлений, чтобы не забросить наведение порядка в самом начале.

9. Расправьтесь со сложным в начале

Выполните самую нелюбимую часть уборки в начале. Чувство гордости за проделанную работу мотивирует не останавливаться. Справиться с мелочами станет психологически проще.

10. Избавьтесь от завалов

Хватит тратить время и энергию на то, чтобы протирать подаренные статуэтки, которые мозолят глаз и собирают пыль. Выбросите вещи, которыми не пользуетесь. Главное: избавлять от завалов бесповоротно — не складируйте мешки в кладовке. Чтобы не было соблазна вернуть надоевшие предметы интерьера, отнесите пакет сразу на мусорку.

11. Освежите комнату

Покупка модного аксессуара для интерьера поможет осознать, что нет ничего красивее для вашей гостиной, чем чистота.

12. Не копите беспорядок

Помыть одну тарелку после еды проще, чем кучу посуды, накопившейся за сутки, а то и двое. Заведите привычку замачивать сковородки, если нет времени мыть их сразу.