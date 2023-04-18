Названы самые полезные комнатные растения

Как правило, люди любят цветы за приятный запах и красивый внешний вид, однако далеко не каждый знает, что растения важны человеку для хорошего самочувствия.

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О возможностях снижения концентрации углекислого газа у разных комнатных растений в статье для издания The Coversation рассказал преподаватель биологии в Университете Эдж Хилл, кандидат наук Свен Батке.

Ученый отметил, что в некоторых случаях комнатные растения могут менее чем за один час снизить концентрацию углекислого газа в помещении с двух тысяч частей на миллион до примерно 480 частей на миллион.

В особенности эффективны в борьбе с углекислым газом такие растения, как папоротник голубой звездчатый (Phlebodium aureum), плакучий инжир (Ficus benjamina), паутинные растения (Chlorophytum comosum) и виды антуриума (Anthurium) (например, цветок фламинго).

Кандидат наук добавил, что стоящий на подоконнике горшок с фикусом может оказывать на человека гораздо большее влияние, чем можно себе представить. Например, одно из исследований помогло доказать, что нахождение растений в комнате помогает улучшить концентрацию внимания вплоть до 20% и увеличить ресурсы памяти на 15-20%. Это происходит благодаря снижению концентрации углекислого газа в помещении и улучшению качества воздуха.

По словам Батке, растения также способны регулировать уровень тревоги человека, снижая выработку гормона стресса кортизола.

Кроме того, психологи не единожды доказывали эффективность садоводческой терапии, способной облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройства и поднять качество жизни человека.