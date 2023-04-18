Как мыть окна без разводов до блеска легко и безопасно

Весна – время обновления и, конечно же, генеральных уборок, когда в доме наводится идеальный порядок и чистота. И если вы не привыкли приглашать клининг, то вам совершенно точно нужно знать, как помыть окна без разводов.

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«Рамблер» рассказывает, как нужно мыть окна, чтобы не оставлять некрасивых разводов.

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Робот-мойщик окон

Когда-то был выбор – мыть окна самостоятельно или же пригласить специалиста. Здесь, конечно, стоял вопрос приоритетов: что сэкономить – деньги или время. Сейчас можно один раз потратить деньги и решить вопрос в относительно долгосрочной перспективе.

Есть модели более дорогие, есть более дешевые. Роботы квадратной формы дороже, но добираются даже до уголков, роботов круглой формы значительно больше в продаже, можно выбрать модель в любом ценовом сегменте.

Самое главное, на что нужно обращать внимание, - как работ крепится к стеклу. Если это щетка на магнитах, то подойдет она только для окон на неутепленных балконах с простыми стеклами. Даже однокамерный стеклопакет может стать препятствием для такого мойщика, он попросту не зацепится за стекло, а если зацепится, то упадет. Поэтому выбирать надо вакуумные роботы-мойщики, которые более надежно держатся на окне.

Если вы хотите сэкономить время и не стремитесь к совершенству, то робот-мойщик – хорошее решение для вас.

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Как помыть окна без разводов самостоятельно

Если ручной труд вам приносит радость, то кто же вам запретит. Но, чтобы результат получился идеальным, в первую очередь нужно обеспечить себя хорошими инструментами.

У вас должно быть следующее:

Губка для мытья посуды, выбирайте самого большого размера, и чтобы обязательно была жесткая сторона,

Мягкая салфетка из микрофибры,

Хороший водосгон, который плотно прилегает к стеклу по всей длине, соответственно, пусть он будет покороче, главное, чтобы резинка была ровной,

Специальная салфетка для мытья стекол и зеркал, она отличается особо плотным плетением нитей и не оставляет разводов,

Удобный тазик или ведерко,

Средство для мытья посуды.

Для особого блеска в воду можно добавить несколько капелек нашатырного спирта.

А теперь начинаем.

Снимите шторы, если они у вас есть, отправьте в стирку. Налейте воды в ведро или таз, капните немного средства для мытья посуды, слегка взбейте пену. Начинайте мыть окна изнутри губкой для мытья посуды, если есть видимые загрязнения, потрите их жесткой стороной губки. Пену наносите обильно, но не настолько, чтобы она массово стекала на подоконник. Далее – намочите салфетку из мягкой микрофибры, протрите рамы и откосы. Еще раз протрите стекло губкой, а затем удалить всю лишнюю воду водосгоном. Усилие прикладывайте достаточное для того, то водосгон хорошо прижался к стеклу и качественно убрал лишнюю воду. А теперь протрите все стекло специальной салфеткой для стекол, которая удалит излишки влаги и не оставит разводы. Далее все то же самое нужно сделать снаружи. После чего протираем подоконник от разводов и переходим к следующему окну, не забыв поменять воду.

Если вы хотите, чтобы на окнах меньше оседала пыль, купите специальное средство для стекол автомобиля, которое используется для обработки против дождевых капель. Оно создает тонкую водоотталкивающую пленку, и окна дольше остаются чистыми.

Лайфхак со шторами

Где-то в промежутке между мытьем окон стиральная машина закончит стирать шторы – всегда выбирайте деликатный режим, не отжимайте на высоких оборотах и ставьте режим легкой глажки, если он есть. После этого шторы можно вешать сразу и пройтись по ним отпаривателем, пока они влажные. Ткань легко разгладится под действием пара.

Если отпаривателя нет и гладить придется утюгом, все равно не выставляйте слишком высокие обороты на отжим. Влажная ткань больше весит и при сушке будет распрямляться под собственным весом. Гладить будет легче.