Как мыть окна без разводов до блеска легко и безопасно

Весна – время обновления и, конечно же, генеральных уборок, когда в доме наводится идеальный порядок и чистота. И если вы не привыкли приглашать клининг, то вам совершенно точно нужно знать, как помыть окна без разводов.
«Рамблер» рассказывает, как нужно мыть окна, чтобы не оставлять некрасивых разводов.
Когда-то был выбор – мыть окна самостоятельно или же пригласить специалиста. Здесь, конечно, стоял вопрос приоритетов: что сэкономить – деньги или время. Сейчас можно один раз потратить деньги и решить вопрос в относительно долгосрочной перспективе.
Есть модели более дорогие, есть более дешевые. Роботы квадратной формы дороже, но добираются даже до уголков, роботов круглой формы значительно больше в продаже, можно выбрать модель в любом ценовом сегменте.
Самое главное, на что нужно обращать внимание, - как работ крепится к стеклу. Если это щетка на магнитах, то подойдет она только для окон на неутепленных балконах с простыми стеклами. Даже однокамерный стеклопакет может стать препятствием для такого мойщика, он попросту не зацепится за стекло, а если зацепится, то упадет. Поэтому выбирать надо вакуумные роботы-мойщики, которые более надежно держатся на окне.
Если вы хотите сэкономить время и не стремитесь к совершенству, то робот-мойщик – хорошее решение для вас.
Если ручной труд вам приносит радость, то кто же вам запретит. Но, чтобы результат получился идеальным, в первую очередь нужно обеспечить себя хорошими инструментами.
У вас должно быть следующее:
Для особого блеска в воду можно добавить несколько капелек нашатырного спирта.
А теперь начинаем.
Если вы хотите, чтобы на окнах меньше оседала пыль, купите специальное средство для стекол автомобиля, которое используется для обработки против дождевых капель. Оно создает тонкую водоотталкивающую пленку, и окна дольше остаются чистыми.
Где-то в промежутке между мытьем окон стиральная машина закончит стирать шторы – всегда выбирайте деликатный режим, не отжимайте на высоких оборотах и ставьте режим легкой глажки, если он есть. После этого шторы можно вешать сразу и пройтись по ним отпаривателем, пока они влажные. Ткань легко разгладится под действием пара.
Если отпаривателя нет и гладить придется утюгом, все равно не выставляйте слишком высокие обороты на отжим. Влажная ткань больше весит и при сушке будет распрямляться под собственным весом. Гладить будет легче.