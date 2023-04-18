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Биолог Батке перечислил самые полезные для здоровья комнатные растения

Многие люди любят комнатные растения за красивый внешний вид и приятный запах, однако мало кто знает, что они важны для хорошего самочувствия.

Биолог перечислил самые полезные для здоровья комнатные растения
© Слово и Дело

Прежде всего они в разы снижают концентрацию углекислого газа в помещении. Об этом рассказал преподаватель биологии в Университете Эдж Хилл, кандидат наук Свен Батке в беседе с изданием The Coversation.

По его словам, наиболее эффективны в борьбе с углекислым газом папоротник голубой звездчатый, плакучий инжир, паутинные растения и все виды антуриума. А вот стоящий на подоконнике горшок с фикусом улучшает концентрацию внимания до 20% и увеличивает ресурсы памяти на 15-20%, добавил специалист.

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