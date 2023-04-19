Как тратить меньше электричества при использовании стиральной машины

Менеджер категории прачечных бренда бытовой техники Indesit Вивьен Фодор перечислила пять простых советов, которые помогут вам снизить затраты на электроэнергию при использовании стиральной машины.

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Во-первых, стирайте при холодной температуре. 80-90% энергопотребления при каждой стирке приходится на нагрев воды. К примеру, при стирке при температуре 30 градусов потребляться будет только 40% энергии по сравнению с тёплой водой. А если вы опасаетесь, что стирка в такой воде не избавит от пятен, то перед загрузкой в машинку потрите одежду пищевой содой и лимонным соком.

Если у вас стоимость электроэнергии зависит от времени, то не пользуйтесь стиральной машиной в эти часы. Самым дорогим временем считается период с 16 до 19 часов.

При покупке стиральной машины подумайте о вместимости барабана. Дело в том, что машинки с большим барабаном потреблять энергии будут больше, чем более скромные аналоги. Стиральная машина, которая вмещает 5 кг белья, подойдёт для тех, кто живёт один, а 10-килограммовая - для большой семьи.

Поддерживайте стиральную машину в чистоте. Так вы продлите срок её службы, сэкономите на ремонте. Для уничтожения известкового налёта каждые три месяца добавляйте в горячую стирку средство для удаления накипи.